POLEMIKA KOJA TRESE SRBIJU! Žene zgrožene idejom O ZABRANI ABORTUSA, ljute su na muškarce JER NE MISLE NA ZAŠTITU! (FOTO)

Američki Vrhovni sud sprema se da obori presudu koja je legalizovala abortus u celoj zemlji.

Postavilo se pitanje da li je to način da se bori protiv bele kuge i da se zaštite porodične vrednosti, ili se tako samo povećava broj nelegalnih abortusa, koji mogu biti opasni i po život žene.

Cela ta polemika se ovih dana prenela i na Srbiju, a na društvenim mreža vodi se žestoka rasprava. Mnoge žene su po ovom pitanju vrlo oštre i veoma ljute i na one muškarce koji bi da ukinu pravo na abortus, ali bi i dalje da imaju odnose bez zaštite.

Slavica Đukić Dejanović

Žena odlučuje kad će da rodi

- Partneri zajedno treba da odlučuju o tome kada će proširiti svoju vezu i porodicu. Isključivo je pravo žene da li će i kada roditi dete. Partneri odlučuju zajedno, ali je svakako to pravo i odlučivanje upravo na ženi. To pravo ženi nikada niko ne sme oduzeti i ono mora ostati njeno pravo. Kao društvo, zajedno možemo da podignemo nivo zdravstvene pismenosti. To bismo mogli raditi tako što ćemo preventivno promovisati planiranje porodice, ali i kontracepciju za one koji još uvek nisu spremni za roditeljstvo - kaže Kurir Slavica Đukić Dejanović, bivša ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku, i dodaje da ukoliko je dete neželjeno od majke, onda je to vrlo hendikepirajuće za dete.