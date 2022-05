TOMOSIMA KREĆU NA EKS-JU TURNEJU! Vojislav Savić i Branislav Platiša otkrili svoj plan putovanja OVO JE NJIHOVA KRAJNA DESTINACIJA

Autori i producenti serijala "Mudrolije o motorima" u uključenju za Puls Srbije na Kurir televiziji, otkrili su njihov plan putovanja oko bivše Jugoslavije.

- Cela ideja je da provozamo nešto na čemu smo svi odrastali. Nešto što je početak motora i motorista u staroj Jugoslaviji, a to su ovi lepotani tzv. tomosi T-14. Sa njima smo se uputili do samog Kopra gde su oni pravljeni, ali prvo idemo do Sombora gde je napravljena Zastava 900-AK. Nakon toga nastavljamo Podravskom magistralom u Sloveniju, pa skroz do Kopra. Od Kopra ćemo se spustiti do Ljeke, pa idemo čak i na Grobnik na trkačku stazu gde je Tomos 2 puta bio svetski prvak. Onda se vraćamo preko Bihaća, Sarajeva, Jahorine, Mokre Gore do Beograda. Da bi se vratili 22. maja kada je DGR u Beogradu odnosno "distinguished gentleman's ride", a to je vožnja posvećena borbu protiv kancera prostate i muškog suicida - rekli su Platiša i Savić za Puls Srbije.

