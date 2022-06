SENZACIONALNO OTKRIĆE U SREMSKOJ MITROVICI Pronađeno 180 grobova i crkva stara 9 vekova MAĐARSKI IZVOR UPUĆUJE NA OVU SVETITELJKU

U ataru Višnjićeva, na prostoru prema reci Bosut, tokom radova za izgradnju budućeg dela autoputa Kuzmin-Sremska Rača, otkriven je arheološki lokalitet. Reč je o ostacima srednjovekovne crkve.

Lokalitet je arheološki obrađen, a pronađeni su kompletni temelji crkve koja je nestala i ne pominje se nakon 16. veka, odnosno od perioda nakon turskih osvajanja ovih prostora.

foto: Kurir Televizija

Postojala su očekivanja da se na ovom mestu nalazi neki antički objekat, ali se ispostavilo da je to srednjevekovna crkva.

- Veliki broj grobova oko same crkve je dobro očuvan. To se nalazi z put Bosut - Rača i to je do juče bila njiva. Prosto neverovatno je da su tako dobro očuvani zidovi i 180 grobova - rekao je za televiziju Kurir direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Ljubiša Šulaja.

U tom periodu sahranjivalo se u blizini crkve tako da je ostao i veliki broj grobova.

foto: Kurir Televizija

- Jedini podatak do kog smo došli prilikom proučavana podataka i istraživanja to je jedan mađarski, odnosno ugarski izvor koji spominje negde u 12. veku grčko-istočnu crkvu, odnosno pravoslavnu, s obzirom da je oltarski deo prema istoku i da se radi o manastiru Svete Anastasije, koji je bio, praktično filijala Svetog Dimitrija - rekao je za televiziju Ljubiša Šulaja Kurir direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

foto: Kurir Televizija

Postoje tragovi paljenja na pomenutom lokalitetu. te je moguće da je nakon turskih osvajanja prostora došlo do zatiranja tragova. Ovaj lokalitet bi mogao dati odgovor na mnoga verska, ali pre svega istorijska pitanja.

Podsetimo, Sveta Anastasija je hrišćanska svetiteljka i mučenica nastradala u Sirmijumu. Srpska pravoslavna crkva slavi je 22. decembra po crkvenom, a 4. januara po gregorijanskom kalendaru.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/J.Ć.

Bonus video:

11:58 IZUZETNO OTKRIĆE U NEDRIMA RADAN PLANINE! Nađeno pravo arheološko blago iz 14. veka!