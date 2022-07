SRBINA DOČEKALA POLUGOLA GAZDARICA APARTMANA U GRČKOJ: Zbog reakcije mogao da dobije šamar! Deca reagovala i sprečila haos

Turistički vodiči puni su filmskih priča i doživljaja. Neki su takvi da je jako teško poverovati da su se stvarno i dogodili. Kako je u toku sezona letovanja, neki od njih prisetili su se onih najzanimljivijih događaja.

Svoje nesvakidašnje iskustvo podelila je Jelena Stanković iz Udruženja turističkih vodiča, koja je kazala da su joj se na putovanjima događale brojne situacije. Ali ne samo sa srpskim, nego i sa stranim turistima u našoj zemlji. Tako joj osmeh na lice uvek izmami priča sa danskim navijačima koji su došli u obilazak Srbije, a igrom slučaja zatekli se na srpskoj svadbi.

- Sa danskim navijačima sam obilazila Oplenac i svratili smo u jednu kafanu na ručak. U toj kafani se održavala srpska svadba, i onda su našu grupu rasporedili u jedan deo kafane, a gosti sa svade su bili u drugom delu. Od kafane su dobili po jednu šljivovicu, a onda su svatovi krenuli da ih čašćavaju pićem, pa smo svi zajedno zaigrali kolo. Danci su nakon toga pevali do Beograda, a jedino naš vozač, naravno, nije smeo da popije ništa pošto je vozio. Ovo je za Dance bilo nezaboravno iskustvo, a sve to piće su na kraju platili domaćini svadbe - kaže Stankovićeva kroz smeh.

U tom pogledu i srpski turisti su puni sličnih dogodovština s putovanja, a poznato je da je poslednjih nekoliko godina Grčka jedna od omiljenih turističkih destinacija naših građana.

U grupi "Live from Greece", oni su se prisetili nekih od najkomičnijih situacija sa letovanja koje su im se izdešavale. Tim povodom donosimo neke od najzanimljivijih priča sa putovanja koje su se dogodile našim turistima.

Dogodovština sa srećnim krajem

- Bili smo na Staroj planini i jedan stariji bračni par je odlučio da prošeta jer je šetnja kroz planinu romantična. Gospođa je doživela nezgodu jer je pala i požalila se na bol u ruci, tako da smo je odveli u ambulantu u najbliže selo. Oni su joj ukazali prvu pomoć, a pošto su sumnjali na prelom, poslali su je u Knjaževac da joj snime ruku. Ortoped je već završio smenu kada smo mi došli, ali pošto su ga hitno pozvali, prekinuo je večeru i došao da joj pogleda ruku. Uradio joj je kiropraktičarski zahvat i nakon toga smo se vratili u hotel. Bila je pozitivno iznenađena što smo dobili večeru, budući da je bilo kasno. I već sutra je ponovo išla na izlet sa sve gipsom, ali je bila oduševljena Srbima kao domaćinima - dodala je Stankovićeva.

foto: Shutterstock

- Bio sam sa decom i ženom u Asprovalti. Apartmani su funkcionisali tako da ako zaboraviš ključ u apartmanu ne možeš da uđeš dok ti gazdarica ne otvori rezervnim. I to se meni desilo, i to oko 11 u povratku iz grada. Svi smo ispred vrata u hodniku, i ja šta ću, odem na sprat i pozvonim gazdarici, koja otvara u negližeu, i pritom vrlo lepo izgleda. Ja onako na svom tarzanskom engleskom kažem njoj: "Sori, pliz kis", a deca ispod uglas: "Neeee, tata, kis, nego kiz", i tako umalo ne popih šamarčinu... možda i bih da nisu tu bila deca i žena... - glasio je jedan od komentara u ovoj grupi.

- Krf. Drugar i ja bez žena otišli. Iznajmimo dva skutera i odemo na neku plažu u blizini Kavosa. "Odvalimo" se od alkohola tako da vožnja nije dolazila u obzir. Sednemo u bus, i dok sam čekao da krene, vidim kroz prozor lebdi čovek. Pogledam ponovo, lebdi. Pu, stoko pijana, mislim se... Pogledam opet, on tu. Shvatim da vidim lika koji je na onom simulatoru skoka padobranom, duva neki ventilator, veliki, a ti kao padaš. Stignem do Ipsosa i ujutru odem u rent-a-skuter i kažem da se skuter pokvario i da je u određenom kafiću. Čovek mi dade drugi i još se izvinio - navodi se u objavi.

Takođe, jedna gospođa je napisala kako je pronašla ljubav svog života u Grčkoj.

- Ja se udadoh za šest dana i evo, 22 godine u braku - napisala je ona.

Druga žena je opisala svoju situaciju iz Grčke i navela kako je njen suprug umesto nje grlio nepoznatu baku, dok je ona čistila papuče od peska.

- Ukrcavamo se na brodić, kažem mužu da sačeka da istresem pesak iz papuče i spuštam glavu. Kad sam to završila, ustajem i vidim kako moj muž grli neku bakicu. On me nije čuo kada sam rekla da sačeka, nego nastavio dalje. Ja sam se naredna dva sata smejala non-stop na to, a on jadan crveneo sve vreme - pojasnila je žena.

Ovim ljudima se letovanje pretvorilo u pravu avanturu.

- Naravno. Platili trokrevetnu, dobili dva kreveta i dušek, tako da ja kao najlakše spavam na podu. Ne možemo da se okupamo kako treba jer česma vodu izbacuje u pritiscima, svađali smo se sa agencijom dva dana, eto, dali nam klimu za džabe (kakva sreća). Juče se probudila kao na "Titaniku", dušek za spavanje mi potopljen, tako da smo praznili sobe. Treći dan sam ulazila kroz balkon jer je žena ostavila pogrešan ključ... Avantura ludilo - navela je ona, piše 24 sedam.

(Kurir.rs/24 sedam)