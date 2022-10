MINISTARKA ZDRAVLJA DANICA GRUJIČIĆ ZA KURIR: Imaćemo porodičnog lekara, protivim se da doktori iz državnih ustanova rade privatno

Svi građani će imati porodičnog lekara. To će biti tim od četiri doktora, dva opšte prakse i pedijatar i stomatolog, najavila je ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić u prvom intervjuu za Kurir od stupanja na ministarsku funkciju.

U razgovoru za našu medijsku kuću, obavljenom tokom samita "Otvoreni svet" na Zlatiboru, dr Grujičić je govorila o budućim planova Ministarstva zdravlja koji uključuju reformu primarne zdravstvene zaštite, ali i palijativne nege.

- Zalagaću se za to da svi imamo porodičnog lekara. Porodični lekar je čitav projekat koji mora polako da se uvodi. To bi bio tim od četiri lekara, dva lekara opšte prakse i pedijatar i stomatolog, obavezni bi bili pedijatar i stomatolog s posebnim akcentom na stomatologa. Ti lekari bi pokrivali jedan kvart.

Treba zahtevati zakonske promene, to je proces i ako zaživi, očekujem da to bude za desetak-petnaestak godina. Odgovoran zdravstveni sistem podrazumeva jaku primarnu zdravstvenu zaštitu, lekari danas nemaju vremena sve da pregledaju i to mora da se menja. Odgovornost prema pacijentu je jako bitna!

Zalažete se i za osnaživanje sistema palijativnog lečenja?

- Sjajan način da rešimo palijativu su kovid bolnice, jer se kovid polako gasi. Kovid bolnice Batajnica, Kruševac i Novi Sad moraju da se iskoriste i da se tu pacijenti zbrinu i leče. Moramo iskoristiti te prazne krevete i bolnice. Govorili ste o lekarima koji rade i u privatnoj i javnoj zdravstvenoj zaštiti, što predstavlja izvor korupcije. Kako to rešiti?

- Uvek sam bila protiv toga, ali to se ne može uraditi preko noći. Moram da proverim kako stojimo zakonski, da li možete da radite dopunski rad u svojoj zdravstvenoj ustanovi, to je nešto što treba dozvoliti. Vi možete po zakonu da odaberete svog porodičnog lekara, ali ne možete odrediti ko će vas u državnoj ustanovi operisati. Ako želite da vas operiše određena osoba, onda to morate da platite i ima ljudi koji to hoće, ali zašto bi onda plaćali u privatnoj ako mogu da plate u državnoj bolnici.

Da li će vaš mandat na čelu Ministarstva zdravlja biti u kontinuitetu s mandatom bivšeg ministra Lončara?

- Biće kontinuiteta, ja mislim da je ministar Lončar odlično radio jer znam kakva je situacija bila pre osam godina u zdravstvu. Neko sam ko je podržao SNS u predizbornoj kampanji i upravo sam zbog toga što su uradili i vlada i ministar za poslednjih osam godina podržala jer znam s kakvom sam aparaturom raspolagala pre osam godina i šta sada imamo na raspolaganju za lečenje ljudi. Razlika je ogromna. S druge strane, ovo je prvi put da postoji nekakav kontinuitet. Sve započete poslove treba da privedemo kraju, i Klinički centar Srbije i Klinički centar Vojvodine i Tiršovu 2 i da počnemo izgradnju i Instituta za onkologiju i radiologiju.

Nešto ćete sigurno menjati?

- Verovatno će biti nekakvih kadrovskih promena u Ministarstvu zdravlja. Normalno je da ja dovedem svoj tim, šefa kabineta.

Kako rešiti problem lista čekanja za operacije, magnetne rezonance i skenere, zbog kojih mnogi umiru?

- Obavljen je veliki broj magnetnih rezonanci u poslednje vreme i ni to nije dovoljno, ali postoje prioriteti. Institut za onkologiju i radiologiju ima trenutno tri magnetne rezonance i mi nešto više od godinu dana zakazujemo preglede pacijentima na našim aparatima. Isto važi i za skenere, a ultrazvuk već nije problem zakazati.

O propustu sa be-se-že vakcinama Tužilaštvo će utvrditi odgovornost Kako je moguće da neko umesto be-se-že vakcine bebama da fiziološki rastvor? - Ovo je loš propust koji nije smeo da se desi, pogotovo ne u državnoj ustanovi. Kod vakcine postoje dva dela - aktivni, u vidu praška, i deo za rastvaranje, koji je fiziološki rastvor u malim ampulama. Te ampule se pomešaju, rastvori se vakcina i tako se daje. Vakcine koje proizvodi "Torlak" su pakovane u jednoj kutiji. Pošto je "Torlak" uvezao bugarske vakcine, koje su prošle sve kontrole i daju se svuda u svetu, a koje su pakovane u dve kutije, u jednoj je aktivna supstanca, u drugoj su vakcine. "Torlak" je izdao uputstvo kako treba raditi. Onaj ko je izdavao vakicne, dakle ljudska greška, nije pogledao uputstvo. Kako se desilo da mesec dana to niko drugi ne primeti, to ne mogu da kažem jer će to tužilaštvo reći i oni koji su bili odgovorni za ceo taj postupak. Sreća je da deca nisu dobila ništa loše. Objavljen je na sajtu "Narodnog fronta" telefon na koji roditelji mogu da se jave kada bi mogli da dođu. Ja ću svakog četvrtka izveštavati javnost koliko dece je vakcinisano, da li je bilo problema, kako ide cela situacija.

Šta nameravate da uradite da se spreči odlazak lekara u inostranstvo?

- To ne zavisi samo od mene već i od vlade. Mislim da je vlada u kontinuitetu pokazala da ima razumevanja za zdravstvene radnike i nama kontinuirano rastu plate. Možda ne onim tempom koji bismo mi hteli, ali moramo da shvatimo gde živimo.

