GAZDA TRAŽI DA SE ISELIM I TO ZBOG RUSA, A PLATIO SAM KIRIJU UNAPRED: Srbin besan zbog OVE poruke STANODAVCA! (FOTO)

Stan koji se do pre par dana izdavao za 200 evra - za naše ljude - sada se izdaje za 400, a razlog tome je - Rus koji je ponudio 600 evra!

Rusi i Ukrajinci su spremni da plate i mnogo više od oglašenih cena stanova samo kako bi osigurali da će stanodavci njih odabrati. Tako ima slučaja da se stan koji se do pre par dana izdavao za 200 evra - za naše ljude - sada se izdaje za 400.

Upravo se to dogodilo jednom mladiću kome je stanodavac poslao pomalo degutantnu poruku, a on je svoju muku podelio na društvenim mrežama:

- Znam da ne volite da čitate nizove, ali ovo moram da vam ispričam! Danas me je pozvao stanodavac, u daljem tekstu "gazda", da me pita, da li bih ja pristao da mi poveća kiriju sa 200 evra mesečno, na 400 evra mesečno, jer je on našao neke Ruse, koji bi mu platili 600 evra - navodi on i dodaje u sledećem postu:

- Pa, kako gazda kaže, on bi hteo da ispadne "čovek", jer ja stanujem kod njega već dve godine... A, za te dve godine, ja dvaput' okrečio stan, o svom trošku, triput' mu platio po tri meseca unapred, jer je on imao "neku frku" pa su mu trebale pare hitno - piše mladić:

- I, što je najgore, bez imalo blama me je pitao, da li ja mogu da se iselim ovih dana, najkasnije do 15-og, bez obzira na to što imam plaćenu kiriju i za sledeći mesec.

On će da mi vrati 200 evra i da me časti 50 evra, ako je meni mnogo da mu plaćam 400 evra mesečno - navodi se u objavi na Tviteru.

