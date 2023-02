AVIONSKA NESREĆA U SFRJ: JAT-OV DC3 PAO KOD ADE CIGANLIJE, SVI SU POGINULI! Evo šta je slutilo nesreći - njegova KOBNA GREŠKA!

Bilo je hladno zimsko veče krajem februara 1965. godine kada je Beogradom prostrujala loša vest: JAT-ov avion Daglas DC 3 srušio se nedaleko od Ade Ciganlije, kod brodogradilišta "Tito", na levoj obali Save.

U ovoj nesreći poginulo je svih pet članova posade: kapetan Nenad Krsnik, drugi pilot Blagoje Bogićević, mehaničar Dušan Eremija, tehnički kontrolori Slobodan Mišović i Žarko Jovanović.

Prema saopštenju koje je izdato odmah nakon nesreće, letelica je pretrpela udes neposredno posle uzletanja sa starog zemunskog aerodroma.

DC 3 je na, kako će se ubrzo ispostaviti, kratak probni let, krenuo 20. februara oko 14 časova i plan je bio da se posle kraćeg kruženja spusti na novi aerodrom "Beograd" u Surčinu. Trebalo je da to bude ruta od svega nekoliko kilometara.

Vidljivost nije bila veća od 1.000 metara zbog magle i snega koji je neprestano padao. Zato niko od stanovnika okolnih naselja nije ni uočio sam trenutak rušenja. Ali jesu radnici Gradskog vodovoda, koji su se zatekli kod postrojenja reni bunara 22, na levoj obali Save.

DOŠAO PO PLATU, NIJE NI TREBALO DA LETI

Ubrzo se pojavio i podatak da je zahvaljujući srećnoj slučajnosti jedan čovek izbegao katastrofu. Naime, sa posadom je trebalo da poleti još jedan pilot koji je zakasnio, dok je mehaničar Dušan Eremija bio žrtva tragične slučajnosti.

On se slučajno našao u avionu iako nije bio na spisku za probni let. Došao je da primi platu i pošto je morao da se vrati u Surčin iskoristio je mogućnost da se avionom brzo preveze do tamo.