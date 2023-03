TREBA LI DA SE PLAŠIMO CRVENIH KIŠA? Sagovornici Kurir televizije: Ovako se možete zaštititi od KANCEROGENIH PM čestica u vazduhu

Smena sunca, vetra i kiše, promenljivo vreme, ali sa pravim prolećnim temperaturama. Tako bismo ukratko mogli da opišemo vremenske prilike ovih dana.

A do našeg područja i dalje će pristizati čestice pustinjskog peska iz Sahare.

foto: Nemanja Pancic

Gost emisije "Puls Srbije" na Kurir TV bio je meteorolog Nedeljko Todorović koga su voditelji Milica Marković i Miloš Anđelković upitali za pojašnjenje pojave crvenih kiša.

- Mala je verovatnoća za crvenu kišu, a i da se dogodi, biće neprimetno. Ta prašina pada zbog čestica koje praćene južnim vetrom dolaze iz Afrike. Naravno, ljudi s disajnim problemima bi mogli da imaju problema, ali daleko je to od opasnog. Poredim sa zemljama severne Afrike i Bliskog Istoka, gde ni zatvorena vrata i prozori ne pomažu. Kod nas je to više kao zanimljivost. To je ciklon iz Sredozemlja, koji nekad ide direktno na Balkan, nekad preko Španije i Alpa - započeo je Todorović.

Pulmološkinja, Tatjana Radosavljević je za Kurir televiziju dala sve potrebne informacije o temi zagađenosti u vazduhu.

- Prvo ću napomenuti da je aerozagađenje smesa različitih gasova i čestica. Tu su pre svega štetni gasovi, teški metali, a najopasnije, pogotovo u dužem periodu su tzv. PM čestice. One su čestice prašine koje ne možete videti golim okom. One ne deluju momentalno, već mesecima, godinama udisanja mogu napraviti jako veliku štetu. One prolaze i dolaze do najsitnijih delova pluća i ulaze u krv, a mogu uticati na sve organe - rekla je pulmološkinja.

Potom je rekla da posebna vrsta maske jedino štiti od PM čestica, koje mogu izazvati razne teške bolesti poput raka, a neretko kruže tvrdnje da su upravo te čestice odgovorne za visok procenat ljudi koji pate od alchajmera:

- Maske imaju jedan filter i nano tkaninu, one jedino štite od PM čestica.

