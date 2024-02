ŽENA (50) NAKON MNOŠTVO POKUŠAJA KONAČNO ZATRUDNELA! Podelila radost, pa dobila niz zlobnih komentara: "Kako ne misliš glavom?!"

Jedna žena i njen suprug godinama su pokušavali da dobiju prinovu, sada kada im je to konačno pošlo za rukom, dobili su mnoštvo zlih komentara i to zbog svojih godina!

Ona je na društvenim mrežama podelila svoju priču, a dobila je niz uvreda.

- Žena zatrudnela, ima oko 50 godina i logično sretna je, jer je mislila da nikad neće postati majka (godinama pokušava). Komentari puni zlobe, nisi trebala ni sad, kako ne misliš glavom, dete će rano ostati bez majke bla, bla. Zašto smo tako zli pitam? - upitala je jedna korisnica mreže X.

I nakon što je ovo objavila ova korisnica mreže X i tu je bilo negativnih komentara.

- Pa dobro su rekli. Pa nije dete igračka niti tu zbog nje. Šta je sa njim/njom? Pitanje i da li će to izneti do kraja, to je trudnoća visokog rizika. A pitanje i da li će dete biti zdravo. Valjda bude. Priroda ima svoje vreme kada se rađa, kada se prave deca, kada se umre - glasi jedan od komentara.

Bilo je i onih koji su osudili ljude koji negativno komentarišu.

- Mog druga je tata "napravio" sa 52, njegovog brata sa 53, i danas ima 92 godine, skoro vitalniji od njih dvojice i u boljoj formi, sad će otprilike peto unuče da dobije, srećan čovek nije hteo porodicu dok nije našao pravu, i mnogo ga boli uvo za ljude i njihova merila kad šta treba - navodi se u jednom komentaru.

