Ovaj program obuhvatiće period od 2025. do 2029. godine.

Srbija sprovodi jak i sistemski pristup prevenciji dijabetesa. Kombinuje nacionalne strategije (skrining, senzori, stručni programi, obrazovanje) sa lokalnim inicijativama poput koje potpomažu prevenciju kroz sticanje zdravih navika i društvenu podršku.

Povodom Svetskog dana dijabetesa, 14. novembra, organizovani su preventivni pregledi u koje je uključeno blizu 240.000 građana.

Uvedene su nove analize hemoglobina koje pospešuju ranu dijagnozu, dok su deci i mlađima do 18 godina obezbeđeni besplatni senzori, a planira se proširenje te mere i na trudnice i druge prioritetne grupe.

Pravo na senzore koji mere nivo šećera u međućelijskog tečnosti 24 sata dnevno i alarmiraju kad pada ka hipoglikemiji ili raste ka hiperglikemiji, o trošku države, imaju deca obolela od T1DM do navršenih 18 godina i odrasli sa T1DM koji su na terapiji insulinskom pumpom shodno indikacijama za dobijanje pumpe.

Srbija spada među zemlje u kojima je većina lekova i tehnologija (npr. insulin i monitoring) dostupna skoro besplatno kroz Nacionalni zdravstveni fond.

Osim lekova i besplatnih senzora, Ministarstvo zdravlja planira i obnovu i proširenje Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Bukovička banja", u Aranđelovcu. To je jedina ustanova u našoj zemlji koja je specijalizovana za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece koja boluju od dijabetesa. U dograđenom objektu, planirano je 80 novih smeštajnih kapaciteta.

Foto: Shutterstock

Prevencija dijabetesa

Prema Institutu „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji postoji oko 710.000 slučajeva dijabetesa, što čini približno 12,4% odraslog stanovništva, dok je oko 36% dijabetičara tipa 2 nedijagnostikovano.

Crna statistika kaže i da od ovog „tihog ubice“, kako još nazivaju ovu nezaraznu bolest, u Srbije godišnje umre 3.000 ljudi.

Stručnjaci navode da su prevelika telesna težina i gojaznost ključni faktori rizika za tip 2 dijabetesa, dok su drugi rizici nezdrava ishrana, nedostatak fizičke aktivnosti, pušenje, hipertenzija, visok holesterol i starost. Kako bi prevencija bila što uspešnija, potrebno je da se građani pridržavaju zdrave ishrane, kao redovnog vežbanja.

Rana detekcija i redovni zdravstveni pregledi (naročito kod ljudi sa faktorima rizika) su primarni.