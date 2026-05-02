Nikola Radević iz Prokuplja juče je iz porte crkve Svetog Prokopija krenuo na pokloničko putovanje do manastira Ostrog, kako bi se prikupilo što više novca za lečenje jedanaestogodišnjeg Vasilija Milunovića. On će ukupno preći 374 kilometara od Prokuplja do Ostroga.

-Za Vasilija treba da se pošalje 90. 000 sms poruka kako bi otišao na lečenje na Kubu. Uz božju pomoć 12. Maja na Svetog Vasilija biću na Ostrogu- kazao je juče Radević koji je potpredsednik Udruženja „Topličko srce kuca“ koje organizuje ovo pokloničko putovanje.

Prošle večeri spavao je u Ravni a zatim nastavlja put. On planira da pešice pređe čitavu trasu.

On i udruženje su upoznali Vasilija i njegovu sudbinu početkom januara kada su organizovali humanitarnu akciju. Od tada na sve načine pokušavaju da pomognu dečaku i njegovim roditeljima.

Vasilije se od rođenja bori sa najtežim oblikom Westovog sindroma čija su osnovna obeležja epileptični napadi u vidu spazma, psihomotorna retardacija i EEG promene u vidu hipsaritmije.

Do sada je imao nekoliko operacija, zahvaljujući ljudima dobre volje. Sada su sredstva potrebna za tretmane matičnim ćelijama, operaciju očiju, fizikalne terapije, specijalističke preglede, medikamente, medicinski potrošni materijal, ortopedska pomagala, dioptrijske naočare, laboratorijske analize, kao i za putne troškove i troškove smeštaja na Kubi.