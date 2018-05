VUČIĆ REKAO DA PREMIJERKA IMA NJEGOVU PODRŠKU: A evo šta joj je najviše zamerio

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da premijerka Ana Brnabić, kao predsednica Vlade ima njegovu podršku kao predsednika Srbije i predsednika trenutno najsnažnije političke stranke u zemlji.

On je kazao da sporenja unutar vlade, o kojima su poslednjih dana pisali mediji, nisu u interesu ni Vlade, niti Srbije, te da su to pitanja za razgovore unutar vlade. U tom kontekstu naveo je da se pre dva dana, u nekim medijima pisalo da država nije prihvatila, proširila, produžila mandat radnicima na aerodromu u Nišu.

Primetio je da neki koji nemaju svoju politiku, kao što su Đilas, Jeremić i Janković, pokušavaju da naprave temu o tome da li aerodrom pripada državi ili ne.

"Aerodrom u Nišu pripada po Ustavu državi. SNS je podigao broj putnika na 340.000, a nije to učinio DS", objasnio je on.

Rekao je da je zamerio premijerki što se uopšte pravda tim povodom: "Vi vladate i imate pare", istakao je Vučić.

"Mislim da je Ana (Brnabić) trebalo da bude konsultovana, i konsultuje se s drugima", podvukao je on. Vučić je tim povodom upitao i zašto se oko toga diže galama, kada su neki rekli da aerodrom pripada gradu.

"Hoćete da država plaća, a da imate kombinacije na gradu. Da država bude tu da imate velike pare, i da budete velike baje", naglasio je on.

Poručio je da je socijaličko upravljanje završeno ogromnim neuspehom, da su onda došli najveći lopovi i sve opljačkali.

Sada mu, kaže, i radnici iz Niša, za koje inače ima razumevanja, traže pare za ugašene fabrike koje su ugasile ranije valsti.

"Kažu, to su pare svih građana. I jesu, ali što ih nismo imali od 2008. do 2012. Sada ih imamo zato što neko vodi odgovornu politiku u javnim finansijama i domaćinsku politiku", kazao je on dodajući da razume radnike iz Niša i da će sa njima sesti i rešiti problem.

"Štrajkuju što im nije isplaćeno ono što su žuti pokrali od 2003 do 2012 godine, koji su zatvorili sve fabrike u Nišu. Ja sada treba da platim to, pored sedam fabrika koje smo doveli. Nema problema, platićemo. Da li je to fer?", upitao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir