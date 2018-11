VUČIĆ: Nisam čuo za predlog o mirovnoj konferenciji za Kosovo, ne nasedam na trikove Tačija i Haradinaja

NOVI SAD - Predsednik Srbije Aleksandra Vučić izjavio je danas u Novom Sadu da nije dobio nikakav predlog Austrije za održavanje mirovne konferencije o Kosovu, pa ni tokom svog nedavnog susreta sa kancelarom Sebastijanom Kurcom.

"Ne mogu da reagujem na taj način i da na osnovu novinske vesti govorim o najvažnijim pitanjima za našu zemlju. Morate prvo stvari da analizirate, da vidite sve podatke i tek onda da donosite odluke. To nije pitanje na kojem se žuri i na koje se donose ishitrene odluke", rekao je Vučić novinarima upitan da se izjasni o pisanju medija o navodnom austrijskom predlogu za održavanje mirovne konferencije o Kosovu i Metohiju.

Vučić je kazao da Srbija "niti potcenjuje, niti hvali te predloge", već želi da vidi da li "takav predlog zaista postoji, ko to nudi i onda će Srbija donositi svoje odluke". On je rekao da Evropska unija, na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ima dovoljno instrumenata da jasno objasni prištinskim vlastima da je "nemoguće da opstanu" na odlukama poput one o podizanju takse na srpsku robu na 100 odsto.

"Sve ostalo je na Evropskoj uniji i na tome želi li to da učini ili ne", dodao je Vučić. On je rekao da nikada nije "nasedao na trikove i priče da je velika razlika između Ramuša Haradijana i Hašima Tačija i da se oni svađaju među sobom.

"Da, oni se svađaju, ali kada je borba protiv Srbije u pitanju, oni su apsolutno jedinstveni, čak bih rekao i kada su u pitanju borba protiv interesa Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. ;Ja sam jedini istakao i primetio da nije Haradinaj samo doneo ovakve anticivilizacijske takse, već su i Tačijevi ministri glasali za to. Ali nije samo to, Tačijev predlog je bio Ustavnom sudu Kosova, da se i ono što su srpske opštine dobile od državne i društvene imovine ponovo oduzme", rekao je Vučić.

Vučić je kazao da Srbija ne pravi nikakvu razliku izmedju Tačija i Haradinaja, te da Vlada Srbije i ljudi sa Srpske liste gledaju "kako da poboljšaju i poprave život svog naroda".

"Mi da se mešamo u unutar albanske sukobe niti me to zanima, niti bilo šta slično ćelimo. Ali to je haradinaj morao da kaže posle svojih izjava da će za mesec dana da sruši vlast u beogradu ukoliko Srbija ne prizna kosovo. Pošto Srbija neće da prizna Kosovo, ostaje mu samo ovaj drugi deo da sruši vlast u Beogradu. Ostalo je još 26 dana od tih mesec dana", rekao je Vučić.

On je dodao da ne zna gde je (potpredsednik Srpske liste) Milan Radoičić. "Ja ne zna gde je, a vi?", upitao je Vučić novinare i ponovio da je Radoičić prešao na teritoriju Kosova, da su albanske vlasti znale i vreme kada je prešao na Kosovo, kao i da Beograd nije dobio ništa od Prištine po pitanju Radoičića.

