AFERA "OTETO PROKLETO"! ĐILAS POTPUNO RASKRINKAN, POČELA ISTRAGA ZBOG LOPOVLUKA: Velika pobeda Kurira, bahati političar uskoro pred sudom ZBOG OTIMAČINE!

Gradsko pravobranilaštvo počelo je da češlja jednog od lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa nakon otkrića Kurira da je oteo javnu imovinu u elitnom delu Beograda, gde je podigao skupocenu vilu!

Posle pisanja Kurira da je Đilas uzurpirao 6,5 ari javne svojine - da je 650 kvadratnih metara zemljišta oko svoje vile na Senjaku, koje je u javnoj svojini, samoinicijativno ozidao ogradom i prisvojio - Gradsko pravobranilaštvo je počelo sa analiziranjem materijala o spornoj parceli.

Počelo je

Ljiljana Blagojević, gradski pravobranilac, za naš list navodi da je započeto prikupljanje podataka radi eventualnog pokretanja postupka pred nadležnim organima.

- Gradsko pravobranilaštvo prikuplja neophodne informacije radi eventualnog pokretanja postupka pred nadležnim organima a kako bi zaštitilo imovinskopravne interese Grada Beograda. U tom smislu očekujemo i postupanje Sekretarijata za imovinskopravne poslove - dostavljanje svih relevantnih informacija koje se tiču imovine Grada - poručila je Blagojevićeva.

Sagovornici Kurira ocenjuju da ako je neko prekršio zakon ili nezakonito prisvojio javnu svojinu, treba da odgovara, ma ko to bio.

Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da svaki građanin ove zemlje, ukoliko je prekršio zakon, mora da odgovara.



Sve da se ispita



- Đilas, ili ko god drugi da je u pitanju, ako je uradio nešto bespravno, mora da odgovara kao i bilo ko drugi. To je priča (uzurpacija javne svojine), to treba da se dokaže - navodi ona, a na pitanje šta dalje, Vasilićeva kaže:

- Pokreće se postupak, možete i vi da pokrenete postupak, ako smatrate da je neko nezakonito prisvojio javnu svojinu. Institucije moraju raditi svoj posao, a ne da pričamo - ovi su ovo pokrali, oni ono.

Zoran Stojiljković s Fakulteta političkih nauka navodi da predmet treba procesuirati, a ne politički koristiti.

- Treba videti kad je izvršena ta radnja i kada o tome počinje da se piše, da li je to bilo predmet spora i ranije. Ko god da je u pitanju, to treba procesuirati, a ne da se politički koristi.



Međutim, to što nadležni pokreću postupak ne znači da će Đilas na kraju i snositi odgovornost. Naime, praksa je pokazala da se političari međusobno štite, pa ovakve zloupotrebe često prolaze bez sankcija.

Istorijat



Uzurpacija, bespravna gradnja i ekspresna legalizacija

Đilas je oko vile od 260 kvadrata na Senjaku uzurpirao javnu svojinu, zemljište od 6,5 ari, i od toga napravio dvorište. Dvorište je opasano betonskom ogradom, za koju nema potrebnu dozvolu, i tujama. Zemljište je u vlasništvu opštine Savski venac, države i nekoliko fizičkih lica (Zakon o restituciji). Stan na toj lokaciji u prizemlju od 104 kvadrata 1998. je od S. P. kupila Milica Delević Đilas (bivša supruga Dragana Đilasa). Pomenuti stan, iznad koga je bio još jedan sprat, bio je sam na placu. Bračni par Đilas je odmah počeo da izvodi radove na objektu, i to bespravno, zbog čega im je inspekcija tada naložila obustavljanje radova.

foto: Kurir

Oni su se na to oglušili, a 2002. Delević Đilas je podigla objekat spratnosti - prizemlje (provobitnih 104 kvm) i potkrovlje (dodatnih 95 kvadrata, za koje je platila naknadu za uređenje građevinskog zemljišta). Tako su došli do kvadrature od 199 kvadrata, a imali su mogućnost da koriste i pripadajući podrum od 17,68 kvadrata. Iako je to ukupno 216,68 kvadrata, njima je u dokumentaciji priznato 222,54 kvm. Oni su podigli kuću od 260,62 kvm i 2006. platili legalizaciju za razliku kvadrata od 260,62 do 222,54, odnosno za 38,08 kvadrata. Kuću su 2006. legalizovali ekspresno - za sedam dana. Posle razvoda, vila na Senjaku je pripala njihovoj zajedničkoj deci S. Đ. i J. Đ.