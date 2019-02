NOVI LIDER PSG NAŠAO MENTORA: Sergej priznao da je Đilasova marioneta

Kada je donosio odluku da li da se kandiduje za predsednika Pokreta slobodnih građana PSG, glumac Sergej Trifunović je imao mentora - Dragana Đilasa, lidera Saveza za Srbiju!

Upravo od Trifunovićevog "političkog oca" Đilasa zavise i mnoge druge odluke, a koliko mu njegovo mišljenje znači, pokazuje i to da je u svom poslednjem medijskom gostovanju više puta, samoinicijativno, u raznim kontekstima, govorio o Đilasu.

Dobri ortaci

- Sedim u kafiću i čitam da je Saša Janković podneo ostavku na mesto predsednika PSG... i palo mi je na pamet: "Ja sam osnivač Pokreta, ja sam njegov član, imam pravo i da se kandidujem za predsednika. To kandidovanje je moja ideja. Sve glupe ideje su uglavnom moje. Nazvao sam prijatelje, prvo su svi umrli od smeha, a onda su rekli: 'Je*ote, to uopšte nije loša ideja.' Đilas mi je rekao: 'Zvuči suludo, ali to uopšte nije loša ideja' - ispričao je Trifunović u emisiji "Pressing" na TV N1.

On ga je pomenuo u još nekoliko različitih tema. Rekao je da Đilas svoje greške mora da prizna i da ta priznanja ponavlja kao mantru, ali se i sarkastično osvrnuo na optužbe da ga lider SZS plaća, pa je pitao: "Đilase, gde su moje pare, gde mi je plata, čoveče?" Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da se Trifunović neće usrećiti ako se bude ugledao na Đilasa.

Politički promašaji

- Ako bude imao Đilasa za mentora, biće teško da osvoji veliki broj glasova iz svojih opozicionih redova. Đilas je zenit svoje karijere doživeo za vreme vladavine Borisa Tadića, a kada je on preuzeo Demokratsku stranku, bili su na šest odsto. Ako se bude ugledao na Đilasa i ako mu on bude mentor, njegova politička karijera će biti kratka. Ne bih isključio mogućnost da je Trifunović Đilasova marioneta, jer postoje tačke preklapanja u političkom razmišljanju - kaže za Kurir Stanković.

On smatra da, iako je Trifunović kategoričan u stavu da Pokret slobodnih građana neće da se priključi Savezu za Srbiju, i to može da podlegne promenama i da dođe do alijanse PSG i SZS.



PSG ne trpi kritike

Traže ljudima da brišu loše tvitove

"Do sada mi ni SNS ni DS nisu tražili da obrišem tvit u kom ih kritikujem, ali Pokret slobodnih građana jeste", napisala je jedna od korisnica Tvitera. Lider ovog pokreta Sergej Trifunović je komentar podelio i apelovao da se to ne radi.

- Ako je ovo istina, PSG molim da se ovakve stvari ubuduće ne rade - napisao je Trifunović.

Broj

6 dana je Sergej na čelu PSG

Kurir

Autor: Kurir