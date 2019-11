DAČIĆ U DILU S ĐILASOM! PREKO MRKE RUŠI VUČIĆA: Najveći politički zemljotres u VLADAJUĆOJ KOALICIJI!

Taman kad su svi pomislili da se politički zemljotres u vladajućoj koaliciji na liniji koja spaja Srpsku naprednu stranku i Socijalističku partiju Srbije smirio, zabeleženi su još žešći potresi.

Teške reči pogodile su i vrh SNS i vrh SPS, jer je, posle optužbe predsednika Izvršnog odbora naprednjaka Darka Glišića da je počasni predsednik socijalista Milutin Mrkonjić „lopov“ i „licemer“, usledio i „rafal“ Mrkonjića, koji mu je uzvratio da je „drski politički diletant“, a lidera naprednjaka Aleksandra Vučića posavetovao da se „takvih treba čuvati“.

„Sram te bilo!“

Posle Mrkonjićeve ocene da je poslednja hajka naprednjaka na socijaliste „stereotipni početak izborne kampanje za parlamentarne izbore“, Glišić je žestoko reagovao.

- Sram te bilo, lopove jedan. Ćutiš dok napadaju Aleksandra Vučića, dok ga na krst razapinju, dok mu prete vešanjem, iako je taj Aleksandar Vučić prema tebi bio više nego korektan. A ti vrlo dobro znaš o čemu govorim. Kad ti Đilas i Dačić kažu da ga napadneš, ti to uradiš istog sekunda. Kako te nije sramota? - poručio je Glišić Mrkonjiću.

On je rekao i da je svestan da ovakvim obraćanjem krši stranačku disciplinu, pošto je lider SNS rekao da ovakve izjave ne daje u javnost:

- Ali ne mogu da istrpim licemerje Milutina Mrkonjića!

A Mrkonjić za Kurir kaže da ne polemiše sa neznalicama i diletantima:

Nož u leđa

- A šta sam ja to loše rekao? Ma neću da se bavim nekim profesionalnim neznalicama i političkim diletantima. Neću da komentarišem posebno drske, bezobrazne, lažljive i uvredljive izjave. Ko je uopšte taj Glišić? To što je rekao, više govori o njemu. Vučića treba čuvati od takvih kao što je on, a od mene ne morate da ga čuvate.

Politikolog Jelena Vukoičić za naš list ocenjuje da je razmena grubih reči između Glišića i Mrkonjića samo površinska manifestacija nečega što je mnogo dublje i ozbiljnije.

- Očigledno da na liniji SNS-SPS nešto ne štima, a iza toga je informacija da Dačić pregovara s nekim iz Saveza za Srbiju i da planira da zabode nož u leđa naprednjacima. Sasvim je jasno da postoji osnovana sumnja u lojalnost SPS. Logično je da tako velika i ozbiljna stranka, kakva je SNS, ne treba da toleriše nelojalnost svojih znatno manjih partnera, koji praktično ništa ne daju, a imaju samo politički profit od koalicije - smatra ona.

Ivica Dačić

KO RUŠI VUČIĆA I MENE, RUŠI I SRBIJU

Lider SPS i vicepremijer Ivica Dačić kaže za Kurir da ko god kvari odnose između njega i Vučića, ne želi dobro Srbiji.

- Odnosi Vučića i mene su ključni za jedinstvo Srbije u zaštiti nacionalnih i državnih interesa. Narušavanje naših odnosa može samo da šteti Srbiji i zato svi koji rade protiv toga - rade protiv Srbije. Posvetimo svoje napade ka neprijateljima Srbije, spolja i iznutra.

Zoran Spasić

KAMPANJA PROTIV VUČIĆA foto: Printscreen Politički analitičar Zoran Spasić smatra da je ćutanje SPS na napade opozicije na SNS zapravo kampanja protiv Vučića.

- Glišićev stav je ispravan. Svedoci smo brutalne kampanje opozicije koja se vodi protiv SNS. Naprednjaci su dosta uradili za socijaliste i zbog toga bi trebalo da stanu uz SNS i Vučića, koji vodi državu. Ćutanje SPS kad opozicija napada Vučića i Mrkonjićeve uvrede na račun funkcionera SNS jeste nedopustivo i neopravdano ponašanje koalicionog partnera, i možemo ih okarakterisati kao kampanju protiv Vučića - ocenio je naš sagovornik.

ČINJENICE OVAKO JE SVE POČELO - Sergej Trifunović otkrio da ga Dačić stalno -zove i traži od njega da ga ne napada

- Funkcioneri SNS to su ocenili kao šurovanje -SPS s opozicijom

- Vučić rekao da nema razloga da sumnja u ono što je Trifunović rekao: „To su njihove kombinacije“

- Trifunović dolio ulje na vatru rekavši da zna Dačićev broj mobilnog napamet

- „Ne znam da li on zna moj broj, ali ja znam Dačićev broj“, poentirao je Vučić posle sednice Predsedništva SNS, koja je bila posvećena i SPS

