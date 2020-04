PREMIJERKA BRNABIĆ O NOVIM MERAMA: Ima još načina do uvođenja policijskog od 24 časa, o tome ćemo danas!

BEOGRAD - Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će na današnjoj zajedničkoj sednici dva krizna štaba biti razmotreno da li je potrebno preduzimati dalje mere u borbi protiv korona virusa.

Upitana da li postoje neke mere koje se mogu preduzeti do uvođenja 24-očasovnog policijskog časa, Brnabić je odgovorila potvrdno i dodala da će one biti danas razmotrene. Građani će, prema njenim rečima, biti informisani da bi znali da se organizuju i zato nema potrebe za panikom.

"Postoje još neke mere. Mere o kojima smo pričali - da li je to zatvaranje žarišta da se virus ne bi proširio u nekim gradovima gde nemamo i dalje nijednog zaraženog. Postoje još neke mere do potpune zabrane kretanja osim do prodavnice i apoteka vikendima, kada vidimo da je nagora situacija u disciplini. Postoje još mere pre uvođenja 24-očasovnog policijskog časa, a neke ćemo razmotriti danas", rekla je ona.

Vlada povlači odluku o informisanju tokom vanrednog stanja Vlada Srbije će danas, na molbu predsednika Aleksandra Vučića, povući odluku o informisanju tokom vanrednog stanja, kojom je predviđeno da su za davanje informacija o korona virusu zaduženi Krizi štab i osobe koje štab ovlasti, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Brnabić je rekla da je Srbija uradila sve kako bi građani Srbije bili informisani tačno i pravovremeno i kako nijedna informacija ne bi bila sakrivena od javnosti, ali da će povući nedavno usvojenu odluku kako se ne bi "bacila senka na sve na čemu je država mukotrpno radila". "Iako verujem da ova uredba štiti građane, medicinske radnike i porodice, od lažnih vesti i neproverenih informacija, da se ne bi bacila senka na sve što smo mukotrpno radili, vlada će danas, pre zasedanja kriznog štaba, povući ovu uredbu", rekla je Brnabić u jutarnjem dnevniku RTS-a. Brnabić je istakla da se uredba povlači na izričitu molbu predsednika i istakla da je "njena glupost i krivica" što je takva odluka doneta, kao i to što je nije obrazložila. Ona kaže da veruje da će zbog povlačenja uredbe država mnogo više vremena provesti u borbi sa lažnim vestima, koje se, kako kaže, svakodnevno plasiraju. U tom smislu, pominje lažnu vest o 24-časovnoj zabrani kretanja, da su aktivisti SNS tražili novac da bi doneli pomoć, te da u kliničkim centirma nema opreme. "Bavićemo se više lažnim informacijama I to je dodatni napor koji će biti potreban da ne bi bacili senku na ono što smo toliko dobro radili, jer su građani dobijali sve informacije", kazala je ona. Vlada Srbije je usvojila Zaključak o informisanju u vreme pandemije koji propisuje centralizaciju javnih informacija o pandemiji tokom vanrednog stanja. Ta odluka predviđa da se sve informacije u vezi sa pandemijom saopštava premijerka Ana Brnabić ili osoba koju ovlasti krizni štab. Brnabić objašnjava da je vlada donela uredbu kako ne bi bilo neproverenih informacija, lažnih vesti koje dolaze od lokalnih kriznih štabova, gradonačelnika, od ko zna koga u lokalu.

"Čini mi se da kao društvo sve bolje funkcionišemo. Svaka nedisciplina će nas skupo koštati, kao što smo od početka rekli. Sada kada smo smo ušli u ovu četvrtu nedelju potrebna nam je gvozdena disciplina i ovu borbu ne mogu da pobede lekari i zdravstveni sistem, ni vlada, a ni predsednik, sami, koliko god zašitne opreme nabavili. Ovo moramo da pobedimo zajedno, i svaki pojedinac ima ličnu odgovornost", kazala je ona.

Brnabić je istakla da je potrebna solidarnost građana, i da će, što smo disciplinovaniji biti manje restriktivnih mera, ali da u suprotnom se država neće libiti da donosi još restriktivnije mere.

Zahvalila je velikom broju građana koji se pridržavao mera i ukazala da u Beogradu, koji je ogromno žarište, postoje problemi, posebno vikendom.

"Nije problem da kršite policijski čas, da se maskirate, već da time što to činite ugrožavate I vas I neke druge ljude. Niste solidarni sa drugima", poručila je Brnabić.

Brnabić je, u jutarnjem programu RTS-a, kazala da postoje mediji koji će svaki put naći nešto loše u tome kako se Srbija bori bilo s čim, od ekonimije do sada ovog.

"Kada pričam o tome želim da zahvalim svim lekarim, njihovim timovima, svim medicinskim radnicima, naučnicima. To je ozbiljna borba i jeste ratno stanje. Kada pričamo o tim brojevima onda bih zamolila ljude da pogledaju kako izgleda u Srbiji, kako se dobro bori, u odnosu na kako to izgleda u nekim zemljama regiona i bogatijim društvima, pa da onda da pričaju kako Srbija stoji, poručila je ona.

Brnabić je podsetila da u Italiji ima 13.155 mrtvih i da taj broj stalno raste, da Srbija prati tamošnje stanje pre svega da vidi šta može da očekuje kod sebe I to spreči.

"Tamo je stopa smrtnosti 12 odsto, u Sspaniji 9, Francuskoj 7, Ssvajcarskoj 2,69, a u Srbiji 2,64. Bolji smo i od Mađarske koja se fantastično bori, gde je stopa smrtnosti 3,8, kao i od BiH gde je stopa 2,8, u Severnoj Makedoniji 3,1. Ne postoji ni tračak istine u tome što neki ljudi pričaju. Ne znam na osnovu kojih podataka i kojih statistika, nije to po broju stanovnika, obolelih, već prema nekim drugim koji vole da izokrenu i kažu da je Srbija najgora. Srbija nije najgora i borimo se da to ne bude i neće biti", naglasila je ona.

Premijerka je isatakla da se država ne bori za što manje brojeve, ne upoređuje se sa drugim zemljama, već se bori za svaki ljudski život. Izrazila je žaljenje što mora da brani zdavstvo i zdravstvene radnike od "takvih gluposti i laži koje su lako proverljive".

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir