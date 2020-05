VESIĆ PODSEĆA: Đilas je slao demonstrante na moja vrata! Ovo se zove zamena teza i loša GLUMA, pa još pita snimaš li!

Lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas je najpre na “tviteru” objavio snimak u kojem kroz suze govori kako su mu deca ugrožena, jer su slušala skandiranje sa ozvučenja “Đilase lopove”, a potom je to ponovio i u direktnom uključenju u emisiji “Utisak nedelje” .

Odmah posle tog snimka, koji je izazvao buru različitih komentara na društvenim mrežama i podsećanje u kojem se praktično tvrdi da Đilas sada “strada” od mača koji je sam isukao. Tako je član predsedništva SNS i zamenik gradonačelnika Goran Vesić podsetio da je da je upravo lider SzS uveo kao praksu linč političkih protivnika:

- Pa on je poslao crnogorskog kriminalca Marka Bastaća na vrata mog stana. Slao je kolonu demonstranata da stoje ispred moje zgrade i prete mojoj porodici. I sada bi Đilas da za ono što on radi optuži druge iako to ne rade. To se zove zamena teza i loša gluma.

Vesić podseća da “niko iz SNS nije javno pomenuo Đilasovu decu”: Za razliku od nas Đilas se bavio Vučićevom decom. On je na naslovnim stranama svojih novina objavljivao slike Vučićeve dece i širio neistine o njima. Kada se Vučićev sin razboleo Đilasovi saradnici su mu preko društvenih mreža poručivali “da završi na respiratoru”.

Istovremeno, na društvenim mrežama pojavio se i snimak na kojem se vidi da Đilas, pre emotivne poruke, pita kamermana “da li može” što su njegovi protivnici protumačili kao režirani “politički klip” usmeren na to da izazove gnev prema vladajućoj koaliciji i Aleksandru Vučiću lično.

