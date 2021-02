ĐELIĆ MAHER ZA LOPOVLUKE! Srđan Dragojević: Boža mi stopirao projekat, pa posao dobio sin funkcionerke DS!

Povratak u javnost nekadašnjeg ministra iz redova DS Božidara Đelića, i to da bi branio interese privatne kompanije SBB i svog, kako je rekao, „poznanika“ Dragan Šolaka, a od kog je, kako smo obelodanili, uzimao milione, ustalasao je Srbiju.

Svoje neprijatno iskustvo o saradnji s njim na društvenoj mreži Tviter podelio je i reditelj Srđan Dragojević.

Osam puta skuplje

- Da vam ispričam i svoje iskustvo u vreme DS. Zove me Igor Miklja, gradski sekretar, i pita da li bih radio otvaranje Univerzijade. „Zašto ne“, kažem, smislim zanimljiv koncept, plus, jeftin. Njemu se dopadne, kaže: „Idemo dalje.“ Ne lezi vraže, zove me telefonom Boža Đelić. Ne može tako po pozivu (naravno, može, renomirani umetnici se često baš tako zovu) nego mora, šta... Tender. Pos... se ja na te vaše DS tendere, obavimo kratak i jezgrovit razgovor - napisao je Dragojević i dodao: - Raspišu tender. Pored dokazanih umetnika Gorčina Stojanovića, Stefana Arsenijevića, tender dobije sin visoke funkcionerke DS. Cena - osam puta viša od moje priložene kalkulacije.

Na njegove tvitove nadovezao se Ivan Ninić iz Centra za vladavinu prava. - Pisao, bilo je to ovako (i postavio link na tekst „Honorar sina Nade Kolundžije proglašen tajnom“). I dobio kofu fekalija od tadašnjih botova - napisao je Ninić i dodao da je odgovor tada bio: „Imaju deca pravo da žive i rade.“

Uvek drpanje

Dragojević je još dodao na ovo „strašan bezobrazluk, nepotizam, korupcija“, kao i „zašto uvek mora drpanje da bude na pameti“?!

Ninić u razgovoru za Kurir kaže da nije bilo veće kombinacije u prethodnim vladama u kojima nije učestvovao Đelić: - Nikad ni za šta nije odgovarao, pa je simptomatično da li je to dokaz da je odličan maher ili da ima debela leđa. S obzirom na to gde se zaposlio nakon silaska s vlasti, jasno je da iza njega stoje strani centri moći.

Tviteraši ga razapeli Kad vidim Božu, proveravam gde mi je novčanik Đelićevo gostovanje na televiziji zapalilo je društvenu mrežu Tviter. - Kako sam video Božu Đelića na TV, tako sam iz istih stopa otišao do jakne da vidim gde mi je novčanik, a onda proverio onlajn na aplikaciji banke da mi nije neko skidao pare s računa bez znanja, a sad sedim i brojim babin srebrni escajg u paničnom strahu da li je sav tu.... - napisao je jedan korisnik ove mreže.

