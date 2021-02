(UŽIVO) VULIN U EMISIJI HIT TVIT Imamo značajne sumnje u istinitost Kokezinih odgovora na saslušanju, Hrkalović odbila poligraf

U večerašnjoj emisiji Hit tvit na Tv Pink gosti su ministar policije Aleksandar Vulin, general Bratislav Dikić – bivši komandant žandarmerije i Dalibor Jevtić iz Srpske liste.

- Razgovarano je sa Kokezom na razne teme, imamo tri zaključka: imamo značajne sumnje u istinitost njegovih odgovora, odbio je poligraf, što je zanimljivo. Neobično je da predsednik Višeg sudanagovara Kokezu da ne sarađuje sa policijom. Bilo mu je ponuđeno da se izjasni da li hoće ili neće da odgovori na svako pojedinčano pitanje, i to je odbio, kaže Vulin.

- Gospodin Stepanović predsednik Višeg suda je drag gost u mnogim ambasadama, i to je sumnjivo. Ima više slojeva, a činjenica je da mi već drugi put imamo odbijanje poligrafa. I Dijana Hrkalović je odbila, ne znam koji su njeni motivi.

- To što je preživela porodica predsednika Vučića ne znam da li je neko preživeo u Srbiji, od sistema koji bi morao da ih štiti. To je za knjigu. U pitanju je brutalna zloupotreba sistema, a mi smo to dokazima učinili nespornim, bilo je praćenja i prisluškivanja. Siguran sam da šta god bude bilo ovo se više nikada ne sme desiti nikome. Želim da čujem kad je Danilo Vučić prekršio zakon, a može da s eslika bilo s kim.

Vulin je rekao da nema zaštićenih, već da samo zakon treba da vlada.

- Kada je Danilo Vučić prekršio zakon. Kada je učinio prekršaj. Ostavite ga na miru. Šta je on loše uradio. Kao što vidite čitavu naciju uzbudi to da li se on slikao ili nije sa nekim ko je dobar ili loš. Danilo je dobar čovek, dobar Srbin i voli svoju zemlju", rekao je Vulin.

- U obaveštajnom radu dobijate razne iformacije, vi morate da proberete. Vučić svojoj bezbednosti ne pridaje značaj, i moram i na ovaj način moram da ga upozorim, on umanjuje stepen opasnosti po sebe, kaže Vulin.

-Borma protiv mafije mora da se vodi do kraja, svi koji su povezani sa kriminalnom grupom moraju da odgovaraju. Uvek je postojalo među navijačima kriminalnih grupa, na žalost i ranije su ti članovi zloupotrebljavani, a ovo je mnogo strašnije, kaže general Bratislav Dikić – bivši komandant žandarmerije.

- Ovo ne sme prestati, svako ko se pomene u istrazi mora da se objasni. I to nema veze sa Partizanom, kaže Vulin.

- MI želimo da vidimo Srbiju ekonomski snažnu i bezbednu, kaže Dalibor Jevtić iz Srpske liste.

- Vučić će sa svime upoznati javnost kad bude spremno, njegove reči su potpuno tačne, ali biće to nešto što vidite a niste želeli da vidite. Ali siguran sam da svi ti ljudi neće izaći iz zatvora decenijama. Odbijanje na poligraf me je potpuno iznenadilo. Nemojte da sumnjate u profesionalizam pripadnika polivije, to su ljudi koji ne odustaju. Znate koliko je noći bez sna provedeno da bi se razbila ova grupa? Sada da prođete pored PU Beograd, videli bi upaljena svetla. Ljudi rade. Oni ugostitelji koji ne prijave reketiranje, sumnjaju u svoju državu i policiju.Na nama je da sakupimo činjenice i da ih predstavimo, ostalo je na nadležnim organima, kaže Vulin.

- Žalosno je što je Nenad Rakić iskoristio sukob dece u političke svrhe. Ali propao je plan ukidanja Srpske liste i da se za sve optuži Vučić. Svaka laž ima rok trajanja. Svi mi koji živimo na Kosovu i Metohiji znamo šta je istina i šta je bio povod tuče. Žalosno je što je došlo do toga, ali je još žalosnije što je Nenad Rašić to iskoristio. Povod tuče je bio sukob oko devojke, nikakav politički sukob. Ono što se nakon toga dešavalo jeste da su lica privedena i puštena, ali nakon činjenice da je Rašić sve to politizovao, oni su vraćeni u pritvor 30 dana. Nakon toga krenuo je spin samo u medijima u Albaniji, on je gostovao u emisijama i napao Srpsku listu i predsednika Vučića. Laž ima rok trajanja i važno je da je istina izašla na površinu, kaže Dalibor Jevtić.

- Sastana sa Vučiće je bio veoma važan, i Srpska lista ima podrškuupravozbog Vučića, zobg tog jedinstv akoje je postignuto i ono je snaga i potpora za sve što će čekati u pregovorima, kaže Jeftić.

- Terali su me da optužim srpske lidere u Crnoj Gori, ja to nisam heo. Tražio sam poligraf, više puta sam u tiku istrage to tražio a i u toku suđenja, hteo sam da ih uverim da sam nevin, ali verovanto su i oni znali d aje sve izmišljeno, negde bi se objavilo da sam ja prišao poligraf. Sve se događalo dan pred izbore, njima je bio cilj da ih dobiju, pa su zato izmislili državni udar, tako su pobedili za jednog poslanika. Optužili su me da imam nameru da ubijem Đukanovića, i sve to pošto sam legalno došao na granični prelaz, kaže Dikić.

