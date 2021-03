PAPIĆ DIVLJAO PO AUTO-PUTU, SMENJIVAO LJUDE NA DIJANIN ZNAK: Vozio 190 km/h, pa namestio kolegu, privodio HOLANĐANE ZBOG PARANOJE!

Uhapšeni Goran Papić, bivši zamenik načelnika SBPOK i blizak saradnik bivše državne sekretarke Dijane Hrkalović, vrtoglavo je napredovao u MUP, a kako su mu pozicija i moć rasli - povećavala mu se i bahatost. Papić je došao u MUP 2014. godine sa diplomom srednje škole i radio je u odeljenu za poslove bezbednosti, priča izvor Kurira iz MUP. Ponekad je, dodaje, vozio Hrkalovićku, a plata mu je bila oko 55.000 dinara.

„Honda“ za keš

- Međutim, brzo je ušao u aktivnosti sa Hrkalovićkom i ekspresno je napredovao, a onda je krenuo i da se bahati. Samo posle godinu dana, 2015. godine, kupio je novu „hondu“ za više od 25.000 evra i platio je u kešu. Kad je napredovao u SBPOK, dobio je da vozi jedan od najboljih službenih BMW - kaže izvor Kurira blizak MUP.

foto: Zorana Jevtić

U jednom trenutku su mnogima u SBPOK oduzeti službeni automobili, niko ih nije vozio kući, samo je Papić bio zaštićen i vozio je auto i privatno.

foto: Printscreen

- U vremenu kad se maksimalno osilio, smenjivao je ljude kako je hteo, samo da Dijana Hrkalović klimne glavom. Jednom su on i kolega išli sa dva automobila u Sarajevo. I Papića je uhvatio „fama“ radar kako vozi 190 km na sat. To je bilo između Šapca i Loznice i, pošto su policajci insistirali na kazni, jer je to nasilnička vožnja, a nije imao pokriće, on je pokušao da optuži svog kolegu. Tražio je od njega da u MUP kaže da je on vozio. Pošto čovek nije to hteo da uradi, jer nije ni imao nalog za taj auto, Papić ga je smenio - priča naš sagovornik.

foto: Zorana Jevtić

Privodio nevine turiste

Takođe, koliko je Goran Papić bio bahat, ali i paranoičan, jer je bio svestan kakve sve nezakonitosti radi, pokazuje i njegova reakcija kada je video turiste sa foto-aparatom u Beogradu.

- Na Gazeli je primetio nekog stranca da slika Beograd, ali je aparat bio usmeren i ka njemu. On se toliko isparanoisao da ga neko snima i uhodi da je priveo čoveka u MUP Makiš da ga ispita. Priveo ga je sa sve porodicom, ispostavilo se da su ljudi bili turisti iz Holandije, a Papić ih je sve izmaltretirao - kaže naš sagovornik.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira Foto: Screenshot

