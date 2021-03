PALMA: U Hagu da odgovaraju i Havijer Solana, Vesli Klark i ostali čelnici NATO saveza po komandnoj odgovornosti

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma povodom 22. godišnjice od početka NATO agresije na Srbiju, rekao je danas da je SRJ napadnuta bez objave rata.

- NATO je napao Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine bez objave rata isto kao i Adolf Hitler Poljsku 1939. godine, a NATO agresiji je prethodio ultimatum u Rambujeu koji je bio sličan onom koji je Austrougarska uputila Srbiji 1914. godine, čija je suština bila da se ne može prihvatiti jer su oni već pripremili agresiju. NATO nije legalizovao agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, iako je pokušao preko Međunarodnog suda u Hagu i preko Tribunala za ratne zločine u Hagu - izjavio je Palma.

On je naveo da je NATO “na Srbiju bacio 15 tona zabranjenog osiromašenog uranijuma, ubijao civile, decu, uništavao civilnu imovinu".

- Samo 400 italijanskih vojnika, koji su bili na Kosovu i Metohiji kasnije je umrlo od posledica osiromašenog uranijuma, a ukupno je njih 7.600 obolelo. Do sada se 2.500 ljudi u Srbiji javilo sa takvom sumnjom. NATO je agresiju počeo dajući podršku Ademu Jašariju osnivaču OVK, Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju, Fatmiru Ljimaju, Jakupu Krasnićiju, Redžepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju, koji su u tom vreme bili obični sitni kriminalci i siledžije koji su krali po Švajcarskoj i Jugoslaviji, da bi kasnije osnovali tu teorističku grupu, koja je ubijala civile srpske nacionalnosti, kao i civile albanske nacionalnosti koji su im se suprotstavljali, policajce i vojnike, palili crkve, rušili kuće. A danas ime aerodroma u Prištini i još nekih institucija nosi ime Adema Jašarija. To je kao kada bi aerodrom u Njujorku nosio ime Osame Bin Ladena. Nekolicina albanskih terorista se sada nalazi u Hagu, ali oni su izvršioci. Podsećam Haški tribunal na njihov član o komandnoj odgovornosti, a komandanti su oni koji su komandovali NATO paktom, a to su Havijer Solana i Vesli Klark ili neka oni kažu ko je njima komandovao - ocenio je Marković.

- Niti će NATO legalizovati svoju agresiju, niti će Kosovo i Metohija postati nezavisno. Pozivam ostale zemlje Evropske unije da povuku priznanje takozvanog Kosova i pridruže se Španiji, Grčkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Kipru. Ovaj poziv se odnosi i na Crnu Goru, koja nije članica Evropske unije, ali jeste NATO pakta, koji ju je takođe bombardovao 1999. godine. Da ih podsetim, ako su zaboravili - rekao je Marković i pozvao Džejmija Šea tadašnjeg portparola NATO da kaže ko mu je naredio da upotrebi najmonstruozniju konstrukciju “kolateralna šteta” za ubijanje dece i žena i rušenje mostova i fabrika.

(Kurir.rs)

