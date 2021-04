NIJEDAN ZLIKOVAC IZ JASENOVCA NIJE PREŽIVEO, SVE SMO POBILI KO PSE: Boža Spasić otkrio: Budio sam ustaše i puštao im UŽIČKO KOLO!

Nijedan jedini zlikovac iz Jasenovca nije preživeo, sve smo pobili ko pse! Krvnike i monstrume iz najzloglasnijeg logora svih vremena stigla je kazna.

Ovo je obelodanio Božidar Spasić, bivši operativac Službe državne bezbednosti, u Jutarnjem programu TV Happy. Spasić je otkrio dosad neviđene informacije o borbi protiv antijugoslovenske emigracije širom sveta!

Spasić je u SDB-u počeo da radi 1979. godine, a kao operativac bio je zadužen za borbu protiv ekstremne ustaške i albanske terorističke emigracije. Nalazio se na poziciji šefa specijalnog tima, izvevši skoro stotinu specijalnih akcija širom Evrope. O svojim iskustvima rada u Službi, 2000. godine je napisao knjigu "Lasica koja govori: osnovne pretpostavke borbe protiv terorizma".

- Od kraja '70-tih i dok je postojala tajna policija SFRJ, ona se bavila ustaškom i šiptarskom emigracijom i njihovim terorističkim grupama. Prvu pravu terorističku akciju je 1946. izveli četnici u Italiji, ali vrlo brzo je ustaška emigracija postala aktivna. Jedan deo terorista su činili oni iz rata, a vrlo brzo su im se priključivali i oni i zemlji, kaže Spasić u emisiji Dobro jutro Srbijo, autorke Jovane Jeremić Milošević.

foto: Printcreen Happy

- Imao sam oko 7.000 telefona u imeniku. Ja sam u dva ujutru budio ustaše širom sveta i puštao im užičko i čačansko kolo. To ih je izluđivalo. Naša služba državne bezbednosti je bila perfektna, odavali su nam počasti čak i strane službe, jer smo kontraobaveštajnim i propagandnim delovanjem uspevali da ih ugrozimo. MIslili su da imamo za to tim od 50-60 ljudi, a u stvari sam ja to radio sam.

- Bilo je jako terorističko leglo u Nici, onda su njih 19 ušli u SFRJ. Mi smo to saznali, samo njih 4 je preživelo, njih 15 je likvidirano. Njima je bilo suđenje.

- Jednom terorista ostaje terorista.

- Oko 2.100 naših građana su ubili ustaški i šiptarski teroristi. Oni su radili zjaedno, zapali li su oko 10.000 naših zgrada, Na zapadu su to tolerisali. Tada mi dolazimo u situaciju da nam se dešavaju napadi u zemlji. Mi smo imali ljude unutar tih grupa,

- Deca tih terorista danas nastavljaju njihovu delatnost.

- Bio je neki Toma Naletelić, ustaša, imao je kafanu u Karlsrueu, bio sam se nakačio na njega. Njegov kum Gojko Bošnjak je imao ćerku, a ja napravim pozivnicu za venčanje između nekog koga su zvali "Šepavi" i ćerke Nalertelića u toj kafanu. To je za njih bilo veliko poniženje, poslao sam oko 600 pozivnica. Na takav način se pokazivalo da je služba tu, onda se oni uplaše, ali ne sme da se radi samo prema jednom ako postoji grupa.

(Kurir.rs)