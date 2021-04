3 DAME U AKCIJI U KOSTOLCU Brnabić: Ovde smo da podsetimo KADA, GDE i KO je započeo borbu za zdraviju životnu sredinu!

KOSTOLAC - Danas sam sa ministarkama @zorana_dpm i @irenavujovic.official i direktorom EPS, @miloradgrcic obišla postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova na termoelektrani Kostolac - blok B, kako bih podsetila ljude KADA, GDE i KO je započeo borbu za zdraviju životnu sredinu, objavila je premijerka Ana Brnabić na zvaničnom Instagram profilu.

Ovaj prvi filter za čišćenje dimnih gasova naših TE, počeo je da se gradi kada je @buducnostsrbijeav postao predsednik vlade. Uprkos velikim izazovima - poplave, fiskalna konsolidacija, ekonomske reforme, tadašnja vlada uložila je 130 miliona $ u prvo takvo postrojenje. Od tada do danas, ukupno smo uložili oko 600 miliona € u postrojenja za prečišćavanje dimnih gasova u TE. Do kraja godine planiramo i objavu tendera za izgradnju postrojenja i za Blok A TE Kostolac. U narednim nedeljama obilaziću Srbiju da podsetim na važne projekte iz oblasti zaštite životne sredine koje smo, nakon decenija nebrige završili, ali i da obiđem projekte koji su u toku i da najavim one koje planiramo, poručila je predsednica Vlade Srbije na svom Instagram profilu.

