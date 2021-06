ŠIROKO! TONČEV TROŠI I ŠAKOM I KAPOM: Ministar za nerazvijena područja se švrćka po belom svetu o našem trošku!

Ministar bez portfelja zadužen za razvoj nedovoljno razvijenih opština, socijalista Novica Tončev, troši novce iz državnog budžeta i šakom i kapom, i to na potpune besmislice.

Samo na organizaciju događaja na kome treba da predstavi mere za unapređenje opština, koji je, kako piše u konkursnoj dokumentaciji, planiran za decembar 2021. godine, potrošiće čak 10 miliona dinara iz budžeta, odnosno oko 85.000 evra!

I to nije sve. Ministar, kome je u opisu posla da unapređuje, a time verovatno i obilazi nedovoljno razvijena područja, raspisao je javnu nabavku za "usluge hotelskog smeštaja (i putovanja) u zemlji i inostranstvu", za šta će građani platiti 2,08 miliona dinara. A i spisak destinacija koje je pikirao da obiđe u narednih godinu dana je prilično zanimljiv - London, Pariz, Moskva, Vašington, Los Anđeles, San Francisko, Abu Dabi, Dubai, Atina, Kopenhagen, Berlin, Brisel...

I obe ove bespotrebne nabavke ministar Tončev raspisao je prošlog meseca - putovanja je isplanirao 15. maja, a svečanost na kojoj će predstaviti mere ili šta je njegovo ministarstvo uradilo ili planira da uradi, tri dana kasnije. Ipak, ministar Tončev ne vidi ništa sporno u ovome.

- Moj kabinet i ja smo od dobijanja zaduženja svakodnevno na terenu i u obilasku svih 44 opština. Nakon potpisivanja ugovora s opštinama koje su dobile sredstva na javnom konkursu prati se realizacija projekata i kontroliše namensko trošenje sredstava. Osim konkretne finansijske podrške koju pružamo opštinama, naš kabinet se bavi edukacijom i obukama za lokalne samouprave. U planu je organizacija različitih vrsta događaja tokom cele godine: stručnih skupova, okruglih stolova, konferencija i treninga. Isto tako sa kolegama u regionu razmenjujemo znanja i iskustva i primere dobre prakse - navodi Tončev za Kurir.

Dodaje da je u razvoj opština do sada uloženo 320 miliona dinara, te da veruje da će iduće godine nakon ostvarenih rezultata još snažnije pružiti podršku nerazvijenim opštinama.

- Dodao bih da nikada nisam zloupotrebio svoju funkciju i novac građana Srbije. Koristim sopstveni automobil, sam plaćam telefon, nemam adekvatnu kancelariju u Beogradu. Nikada nisam propustio nijednu sednicu Vlade iako živim u Surdulici. Čak sam funkcionisanje kabineta od osnivanja pokrivao iz ličnih sredstava do trenutaka dok nije odobren budžet - tvrdi Tončev.

Dragan Dobrašinović

Tončev se igra ministra

Predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović ocenjuje da je izdvajanje sredstava u ove namene potpuno besmisleno.

- To ministarstvo deluje kao da je izmišljeno da bi jedan čovek dobio posao koji je samo njemu potreban, a samim tim je i budžet tog ministarstva izmišljen. On se igra ministra i politike, a to košta. Da bi se on osećao moćnijim i važnijim nego što jeste, to košta građane. Ovi troškovi, pogotovo za predstavljanje mera, besmisleni su i van pameti - naglasio je Dobrašinović.