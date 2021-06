KEMBERI PROVOCIRA, BRNABIĆEVA MU ODMAH ODGOVORILA: Za Skupštinu Srbije ne postoji ustav samoproglašenog Kosova, ne manipulišite

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je narodnom poslaniku Šaipu Kamberiju da nije u redu da se poziva u Skupštini Srbije na ustav samoproglašenog Kosova, s obzirom da je poslanik u parlamentu zemlje koja Kosovo i Metohiju smatra svojom teritorijom i iz te pozicije to mora da poštuje.

Brnabić je to kazala na sednici Skupštine na kojoj se raspravlja o inicijativi za promenu Ustava Srbije, a kao odgovor na ranije izlaganje Kamberija koji je rekao da član 1 Ustava Srbije definiše Srbiju kao državu srpskog naroda, što je problematično sa aspekta manjina i naveo kao bolje primere, između ostalog, "ustav Kosova u kojem u stavu 2, članu 1, stoji da je Kosovo država svojih državljana".

"Nije u redu da se pozivate na ustav Kosova jer ste poslanik Skupštine u zemlji čija je to teritorija, to je naša pokrajina i Vi to morate da poštujete. Za ovaj Dom ne postoji ustav Kosova, a nezavisnost su izvojevali da nikoga ništa nisu pitali, nijednog svog građanina", kazala je Brnabić.

foto: TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE/ SLOBODAN MILJEVIC/ bg

Prema njenim rečima, ustav takozvanog Kosova za nju ima značaj kao kada bi ona sama proglasila beogradsko naselje Karaburmu za nezavisnu državu i napisala ustav.

Ironično primećuje da je ustav takozvanog Kosova toliko validan da i ako žele vojsku da naprave moraju da pitaju Srbe, što nisu učinili, čime su pokazali koliko poštuju svoj ustav i koliko je validan. Navodi i da ne želi da joj takozvano Kosovo bude uzor za bilo šta i u tom smislu podseća da sa teritorije južne srpske pokrajine niko nije odgovarao ni za jedan zločin nad Srbima, uključujući i zločine nad srpskom decom, zatim zločine u Starom Gacko gde je nastardalo 14 ljudi, ali i Goraždevac gde je dvoje dece ubijeno, a četvoro je ranjeno.

Premijerka podseća da niko nije odgovarao ni za pogrom Srba 2004. godine, kao ni za uništavanje crkvi i manastira od kojih se neki, kako kaže, i danas koriste kao javni toaleti.

Poslanik Kamberi u odgovoru premijerki kazao je da je mogla da spomene i masovne grobnice u centralnoj Srbiji u kojima su pronađeni posmrtni ostaci Albanaca kao što su Petrovo Selo i Batajnica.

Brnabić ističe da može da priča i o Batajnici i Petrovom Selu, kao i drugim mestima i naglašava da joj je "beskonačn žao što su se te stvari dešavale".

foto: TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE/ SLOBODAN MILJEVIC/ bg

"Žao mi je svih ubijenih, njihovih porodica, svih nestalih koje i danas tražimo, ali Srbija je na teritoriji centralne Srbije istražila apsolutno sve grobnice za koje smo dobili podatke od Prištine, Međunarodnog Crvenog krsta, sve osim dve za koje u ovom trenutku skupljamo dodatne informacije i koje ćemo istražiti", kazala je Brnabić.

Podseća i da je u Srbiji, kod Raške u Kiževku pre dve nedelje završena eshumacija pronađenih posmrtnih ostatatka i navodi da su pozvane porodice identifikovanih Albanaca 20. maja da odaju počast svojim bližnjima koji su nastradali.

"To je primer kako se radi i nemojte to da zloupotrebljavate. A mogu da Vam kažem da Priština ništa nije uradila", kazala je Brnabić obraćajući se Kamberiju.

Navodeći da se u ovom trenutku u Prištini u mrtvačnici nalaze posmrtni ostaci 350 osoba koje Priština ne želi da identifukuje, Brnabić poručuje Kamberiju da ne želi da se takmici po tim temama sa njim.

"Ne manipulišite ovim stvarima", poručila je premijerka poslaniku Kamberiju.

(Kurir.rs/Tanjug)