BOŠKO OBRADOVIĆ PORUČIO OPOZICIONARIMA: Neću s Đilasom i Jeremićem, oni bi se odrekli Kosova!

U opoziciji postoje pojedinci koji bi najradije da Vučić izda Kosovo da to ne moraju oni, a da onda na tome ruše sadašnju vlast, rekao lider Dveri

Lider Dveri Boško Obradović, koga Dragan Đilas i Vuk Jeremić nazivaju izdajnikom samo zato što je ocenio da je razgovor sa predsednikom Aleksandrom Vučićem bio korektan, otkriva da je njihov plan da sačekaju da Vučić prizna Kosovo, pa da ga ruše, što on ne vidi kao opciju i poručuje da neće sarađivati s njima.

- Ne želim da produbljujem sukobe u opoziciji već sam pristalica međusobnog nenapadanja do sledećih izbora. Ali je činjenica da u opoziciji postoje pojedinci koji bi najradije da Vučić izda Kosovo da to ne moraju oni, a da onda na tome ruše sadašnju vlast. Ne vidim neku sreću u tome i nisam za to. Neka se svako i u vlasti i opoziciji izjasni o Kosovu i Metohiji. Mi svakako ne možemo i nećemo sarađivati sa onima koji su spremni da se odreknu dela državne teritorije, bez obzira kom delu političkog spektra pripadaju - smatra Obradović.

foto: Tamara Trajković

Kako lider Dveri navodi, nema ljubavi sa Đilasom i Jeremićem.

- Što se tiče ljubavi, rezervisao sam je za moju suprugu i decu, moju porodicu, kumove i prijatelje. Politika je nešto drugo. Imam normalne i korektne odnose sa svim kolegama u opoziciji - zaključuje Obradović.

Politikolog Jelena Vukoičić ocenjuje da je Savez za Srbiju, u kome su svi zajedno bili, bio isključivo interesna grupacija koja nije imala ništa zajedničko osim mržnje prema Vučiću i želju za vlašću.

foto: Kurir

- I rastali su se upravo zato jer nisu imali zajedničku politiku i platformu, već samo glad za vlašću. Sukobi su postojali od početka jer ih ništa objektivno nije povezivalo. Obradović realno nikada s njima nije ni imao veze i to što sada govori o njima je ono što je uvek mislio, ali se udruživao iz političkih interesa da kaže. Hteli su da prevare birače da nastupaju iz zajedničke pozicije, ali sada vidimo da su bili samo ad-hok koalicija koja je nastala isključivo iz pojedinačne koristi - kaže ona.

I. Ž./ Foto/Source:Tamara Trajković