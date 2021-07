VUČIĆ JASNO PORUČIO: TV duel u drugom krugu predsedničkih izbora

Vučić je istakao da od Miloševića, Nikolića i Tadića niko nije bio u TV duelima i da je važno da se to kaže

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da do sada nijedan predsednik nije učestvovao u bilo kom TV duelu pre drugog kruga predsedničkih izbora, pa ni on to neće učiniti.

Bez svađe

- Siguran sam da postoji bezbroj kandidata iz bivšeg režima koji bi mene uništili... Odlazio sam u Skupštinu, odgovarao na sva pitanja. Meni nije do toga da se svađam i prepirem s njima. Pogotovu da li sam u skladu sa Ustavom pozvao nekoga i tražio novac za puteve - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kada se može očekivati da on uđe u TV duel sa nekim od opozicionih lidera imajući u vidu da su to učinili Ivica Dačić i Boris Tadić.

On je istakao da od Miloševića, Nikolića, Tadića niko nije učestvovao u TV duelima i da je važno da se to kaže.

Fensi naočare

Predsednik je juče obišao novi dom zdravlja u Borči i tom prilikom istakao da ta nova zgrada pokazuje da može da se gradi i ulaže u zdravstvo, koje je jedno od ključnih stubova društva i preduslov za bolji životni standard, kao i da se trenutno radi na 12 opštih bolnica širom Srbije.

On je u pratnji direktora obišao unutrašnjost i tom prilikom razgovarao sa medicinskim sestrama. Na ulazu u novi zdravstveni objekat direktor je rekao predsedniku da mu je na poklon spremio i nove naočare sa specijalnim staklima, zbog kojih više neće žmiriti kad je napolju na suncu.

- Nisam ja za fensi naočare - dodao je Vučić.

