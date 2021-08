PREDSEDNIK VUČIĆ SA DODIKOM POSLE SASTANKA U VILI MIR: Nametnute odluke nisu dobre ni za koga u BiH

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske, da nametnute odluke nikada nisu dobre i da sve što se odlučuje u Bosni i Hercegovini (BiH) treba da bude doneto u interesu i saglasju tri naroda koji tamo žive.

"To je suština i duh Dejtonskog sporazuma. A ne nametanje rešenja", rekao je Vučić povodom odluke nedavnog visokog predstavnika Valentina Incka o zabrani negiranja genocida u Srebrenici.

On je izrazio nadu da niko neće ići u primenu Bonskih ovlašćenja i dodao da su za Beograd prihvatljive odluke samo ako su prihvatljive za Srbe, Bošnjake i Hrvate.

Vučić je rekao da je Srbija iskazala želju da se poštuje Dejtonski sporazum, kako bi se sačuvao mir i stabilnost u regionu.

"Poštujemo teritorijalni integritet BiH, ali i Republike Srpske unutar BiH. I nastavićemo da se ponašamo odgovorno u skladu sa Dejtonskim sporazumom", rekao je on. On je rekao da je saslušao rukovodstvo RS po svim važnim temama i da je bilo reči o izgradnju puta od Sremske Rače do Bijeljine, koji će Srbija platiti u iznosu od 80 odsto.

"To će biti doprinos bratstvu sa srpskim narodom i prijateljstvu sa ostalim narodima, jer taj put povezuje Srbiju sa Banjalukom i Sarajevom. Pričali smo i o energetskim projektima, o autoputu, hidroelektrani, kao i o daljoj podršci u oblasti zdravstva i socijalne politike", rekao je on.

Predsednik Srbije je najavio nastavku podršku opštinama Dravar, Kostajnica, Dubica i Nevesinje.

"Dogovoreno je da do 15. septembra, do Dana jedinstva, uskladimo Nacrte zakona o zaštiti i upotrebi srpskog jezika i ćiriličkog pisma, da tu imamo istu normativu i u Srbiji i u Republici Srpskoj i da idemo na zajedničko uredjenje školskih programa, posebno u predmetima kao što su istorija, geografija i srpski jezik i književnost", rekao je on.

