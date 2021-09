BITI IL' NE BITI: Frka među naprednjacima uoči sutrašnje sednice Glavnog odbora! POJEDINCI U STRAHU DA ĆE BITI RASKRINKANI!

Frka i panika - ukratko bi se mogla opisati atmosfera pred sutrašnju sednicu Glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj se očekuje, između ostalog, potezanje pitanja ko je to iz vlasti šurovao sa stranim ambasadama i čak ispostavio zdravstveni karton predsednika SNS i Srbije Aleksandra Vučića!

Naime, priznanje bivšeg kandidata na predsedničkim izborima Saše Jankovića da su strane ambasade i politički moćnici, uz asistenciju pojedinaca u SNS, pokušavali da sruše predsednika Srbije uzburkalo je javnost, ali i najviše državne i visoke funkcionere u redovima naprednjaka. I sam predsednik Vučić rekao je pre dva dana da nije iznenađen Jankovićevim navodima. On je i ranije najavljivao provetravanje u redovima SNS i čišćenje stranke od bahatih i korumpiranih funkcionera.

Da bi trebalo da usledi hitna čistka, pa i pricesuiranje onih koji su radili predsedniku o glavi, mišljenja je poslanik SNS Vladimir Đukanović.

- Posle ove Jankovićeva izjave, otvoreno saopštavam predsedniku stranke da je došlo vreme za ili-ili. Ili će takvi da lete, pa i da budu pohapšeni, ili, predsedniče, da se rastajemo. Danas imamo potvrdu da su pojedine strane diplomate računale da ćete da umrete i da su imale svoje favorite, sa kojima su očigledno radili. Za mene je to izdaja i tako su me roditelji i preci vaspitali. Sramno je biti saradnik strane službe. Čast je pomoći našoj službi da bi se otadžbina zaštitila. Sa izdajnicima ne mogu da sedim u istoj prostoriji i da sa njima idem u kampanju kao da se ništa nije dogodilo. Jednostavno, to ne ide... S tim ljudima ne želim isti vazduh da dišem. Oni su za zatvor - istakao je.

A da bi na sutrašnjoj sednici Glavnog odbora biti reči i o izdajnicima iz redova naprednjaka koji su šurovali sa strancima protiv predsednika Vučića, mišljenja je Jadranka Joksimović, ministarka za evropske intergacije i članica GO SNS. Ona za Kurir kaže da je onaj ko je radio predsedniku o glavi zaslužio da bude izbačen iz stranke.

- Ako je saradnja bilo kog pojedinca iz SNS ili iz Vlade sa ambasadama i strancima imala za cilj političko rušenje predsednika, to je za svaku osudu i prezir, ili makar za sankcionisanje unutar stranke ili koalicije. Ako se takvi navodi pokažu istiniti, iako ja nemam pouzdana saznanja o tome, svakako da bi trebalo da bude tema na sednici GO. Stava sam da sa svima moramo i treba da sarađujemo i komuniciramo u interesu svih naših građana, kroz bolje i uspešnije pozicioniranje naše zemlje u okviru evropske i svetske politike, promovišući naše interese na diplomatski mudar i državno usmeren način, a nikako instrument za lične interese i podrivanje bilo koga, a kamoli predsednika države. To se jednostavno u ozbiljnoj politici ne radi - naglasila je ona.

Vulin oštar Pokušali da fizički uklone predsednika Ministar unutrašnjih poslova i lider PS Aleksandar Vulin rekao je da godinama unazad postoji kontinuitet napada na predsednika Vučića koji nije samo politički, već je i pokušaj da se on fizički ukloni. - Ono što je rekao Saša Janković potvrdilo je da svih ovih godina govorimo istinu. Svaki put kada smo imali napad na predsednika Vučića, imali smo orkestriranu kampanju, koja objašnjava da je to naša paranoja i da smo sve izmislili. Sada vidite da čovek koji je bio njegov direktni protivkandidat otvoreno kaže da su mu ambasadori nekih stranih zemalja savetovali da bude blizu Vučića i da, kada ga srce izda, preuzme vlast - rekao je Vulin za Pink, pa upitao odakle stranim ambasadorima zdravstveni karton predsednika i naglasio da su informacije o zdravstvenom stanju svakog građanina izuzetno poverljive.

Mihajlovićeva i Stefanović ćute, Dačić poručuje Nisam ja dao Vučićev karton, a on treba sve da ih pohapsi! Lider Ivica Dačić, te naprednjaci Zorana Mihajlović i Nebojša Stefanović označeni su kao funkcioneri koji imaju najbliskije veze sa ambasadorima, o čemu je Kurir juče pisao. Ipak, dok Mihajlovićeva i Stefanović ćute na naša pitanja o svojim susretima sa ambasadorima, te temama razgovora, Dačić je za Kurir poručio da veze sa ovim slučajem nema. - Nisam ni ruski, ni američki čovek, ja sam srpski čovek. Naravno da svako ima neke simpatije u odnosu na neke strane zemlje, ali mi smo uvek vodili politiku da se odlučuje u Srbiji. Ovde je reč i o ljudima koji se nalaze na ozbiljnim mestima. Ja nisam mogao da dam zdravstveni karton Vučića, jer ga nemam, to je mogao da uradi neko ko ga ima. Vi imate 1.000 i nešto priskuškivanih razgovora od strane MUP. To je zaista jedan državni udar - rekao je Dačić i poručio da Vučić treba "sve to da pohapsi, svakog ko je radio protiv predsednika Srbije".

