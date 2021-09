HAVANA SINDROM I U SRBIJI: Ko stoji iza napada na obaveštajce mikrotalasnim oružjem?Andrej Mlakar i Darko Trifunović u Usijanju

Nakon što je "Havana sindrom" registrovan među američkim obaveštajcima i diplomatama na Kubi, u Austriji, Rusiji, Kini, Vijetnamu, Iniji, Kolumbiji, prema poslednjim informacijama, zabeležen je slučaj i u Srbiji.

Reč je o obaveštajcu CIA koji je evakuisan iz Srbije zbog poremećaja u organizmu usled neuroloških napada. To je produbilo kontroverze o upotrebi tajnih i opasnih metoda u neutralisanju neprijatelja.

Ko stoji iza "Havana sindroma"? Kako ovo misteriozno oružje utiče na mozak? Na koji način se upotrebljava i ko je sve ugrožen?

Gosti Usijanja su prof. Darko Trifunović, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta na portalu Kurir.rs.

- NIje ni prvo ni zadnji put da službe bezbednosti koriste razne načine za prikupljanje informacija, sve službe sveta su koristile ove eksperimente sa usmerenim energijama, kaže Trufunović.

- Havana sindrom nije nov, čitaoci Kurira to mogu da provere na sajtu, to je preteča "Mokovskog signala", iz 70-tih, Amerikanci su uočili delovanja mikrotalasa u svojoj ambasadi u Moskvi, upravo tad su se žalili Henriju Kisindžeru. 2016. godine se pojavio Havanski sindrom kada je 26 službenika ambasade SAD u Havani žalili na različite simptome. Havanski sindrom se pojavio i u Beču, tamo je veliki obaveštajni centar, kao i u Vijetnamu, čak su istraživali taj fenomen u Beloj kući. Ne treba zaboraviti da od 2014. obaveštajci SAD su pod strašnim pritiskom, pre svega zbog Rusa, ali nejasno je kako je npr u Havani obolelo čak 26 službenika u Havani. Nejasno je da li je u Beogradu neko delovao na obaveštajca, kaže Mlakar.

- Vrlo sam zabrinut, ovo dolazi u vreme kada Amerika pokreće inicijativu "Tri mora" da bi se napravio zaštitni blok prema Rusiji i Kini. Kod nas u Srbiji je proteran pukovnik, oni su odavde vodili operacije u BiH i Makedoniji, kaže Trifunović.

- Mi ne znamo kakvo oružje postoji, to su miktotalasne frekvencije, to su možda antene koje se usmere, pretpostvka je da se antena usmeri prema zgradi gde se neka osoba nalazi, i koliko će talas da zahvati ostalo je pitanje, ali tu možemo da užemo i u teorije zavere. Ono što se zna da su svi bili u zatvorenom prostoru, niko nie napadnut spolja. CIA sad pravi velike greške, ije to služba kao ranije. A uglavnom se pojavljuju isti sindromi, nejasno je kako radi Kina, ona je postavila izuzetno jaku mrežu tamo gde im je interes,ne znamo da li je moguće okriviti samo Ruse, kaže Mlakar.

- Amerikanci su od 2001. znatno promenili svoju vojnu doktrinu, sad je informacjia ključ dobijanja pobede u mrežno centričnom ratu. Suština je prekid informacija. Postoji i neokortikalni rat, to se kod nas pričalo kao o psihotronskom oružju, ali su Amerikanci u Zalivskom ratu su ljude na taj način doktrinom "šokiraj i zaplaši", praktično paralisali, kaže Mlakar.

