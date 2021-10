ZA NAS JE VAŽNO DA ČUVAMO MIR! Veliki intervju predsednika Aleksandra Vučića o situaciji u BiH, Otvorenom Balkanu, Dodiku...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za Dnevni avaz govorio je o odluci Suda u Beogradu da na slobodu pusti Edina Vranja, ali i situaciji u BiH, "Otvorenom Balkanu", Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a i članu Predsedništva BiH, autoputu Beograd - Sarajevo, ekonomskoj saradnji, međusobnom razumevanju...

Govoreći o slučaju Edina Vranja, koji je prekjuče pušten iz pritvora na slobodu, upravo zaslugom predsednika Srbije, Aleksandar Vučić je rekao da ne može komentarisati pojedinačne slučajeve, ali je inicijativa bila da se sedne i razgovara.

- Bila je inicijativa da tužilaštva Srbije i BiH sednu i razgovaraju. Postoji nešto što i 30 godina nakon ratnih sukoba opterećuje odnose dve strane. Rekao bih, mnogo više što bi neko želeo da prizna. A to je činjenica da mnogi Srbi ne znaju da li se nalaze na nekom optužnom aktu BiH, kao i što mnogi Bošnjaci nisu znali da li se nalaze na nekoj od krivičnih prijava. Za optužnicu su mogli da znaju, ali za neku od krivičnih prijava koju je podneo bilo ko, a koja se nalazi u policiji, po kojima mora da se postupa, nisu. Naša ideja je bila, a to sam izneo i Seržu Bramercu i svima drugima, sledeća: “Dajte, ljudi, da jedanput s tim prekinemo! Dajte da bude jasno i jednoj i drugoj strani ko se nalazi na optužnicama i krivičnim prijavama i dajte da pokušamo da to uradimo, da, ako za 26 godina i, u nekim slučajevima 30 godina, nismo neka lica procesuirali, dajte da pokažemo poverenje jedni u druge i da prepustimo to bh. tužilaštvu, a naknadno, razume se, i bh. pravosudnim organima - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija je to uradila „bez namere da bilo koga u Sarajevu pitamo i ucenjujemo hoće li oni da urade isto“.

- Ovo je bio jednostrani akt naše volje, za koji mislim da je važan i da je doneo veće poverenje i kod Bošnjaka i kod Hrvata iz BiH, koji bi trebalo da se slobodno kreću širom Evrope, a, naravno, da se pre toga slobodno kreću regionom i da mogu mirno i normalno da dolaze u Srbiju. Mislim da je to važan korak i važna karika u lancu stvaranja većeg poverenja između nas i zato sam bio u potpunosti za to. I ne samo da se ne kajem i ne samo da ne morate da tražite reciprocitet, dovoljno je da pokažete svoju dobru volju, a ja se nadam da će dobra volja biti i s druge strane. Ako je i ne bude, ne mislim da je to posebno važno. Važno je da danas možemo da pozovemo svakoga u goste i da svako od Bošnjaka iz Srbije može da pozove svog bošnjačkog prijatelja, rođaka, bilo koga da dođe u Srbiju - rekao je Vučić.

Politika optužbi

Na pitanje da prokomentariše poslednje izjave Milorada Dodika, lider SNSD-a i člana Predsedništva BiH, koji je čak u Predsedništvo BiH doveo harmonikaša, Vučić je rekao da „neće i ne želi da govori protiv Milorada Dodika niti želi da se meša u unutrašnje odnose u BiH“.

- Mogu da govorim, iz ugla regionalne stabilnosti, šta bih voleo da bude. Imao sam u ponedeljak veoma naporan dan, čak bih vas i lagao kada bih rekao da sam mnogo toga video. Ono što je za Srbiju najvažnije, što je za mene lično veoma važno, jeste da pokušamo da razgovaramo stalno i da nam ne bude jedina politika optužba na račun drugoga. Ja sam slušao i video kada je objavljeno da je moguće da, kada obelodanimo sve krivične prijave, a ovde je reč od 28 krivičnih prijava, mi to radimo da bi se izvukli srpski zločinci. To je toliko besmisleno jer mi to čak nismo ni tražili. Pitali smo, želite li da na isti način i vi postupite.

Ako želite, želite, ako ne želite, onda ne želite. Ovo samo pokazuje da, šta god uradili, kakvu god dobru stvar uradili za odnose međusobnog poverenja, boljeg razumevanja, ako hoćete, na kraju krajeva, jednostavnijeg i boljeg života za pojedince i u BiH i u Srbiji, opet to ne možete da uradite zato što je medijska fokusiranost i fokusiranost političara uvek na lošim stvarima. Ne postoji stvar koju bih mogao da uradim, ili bilo ko drugi, a da neko kaže, izvinite, to je dobro, vredno, zarad boljih odnosa. To sve govori o tome koliko smo daleko otišli u svemu tome - istakao je Aleksandar Vučić.

Što se tiče situacije unutar BiH, Vučić kaže da Srbija, u skladu s Dejtonskim sporazumom, ima specijalne veze s Republikom Srpskom.

- Poštujem rukovodstvo RS, ne bih da govorim ništa protiv njih, ali ne govorim, kao što ste primetili, ni ništa protiv bošnjačkog i hrvatskog rukovodstva. To je moj princip. Ako nešto oni žele da kažu protiv mene, to je uredu, ali ja ne želim ništa da govorim protiv njih - dodao je.

Na pitanje je li zabrinut za stanje u Bosni i Hercegovini, predsednik Srbije nam je kazao:

- O tome sam govorio posebno kada smo bili u Sloveniji, ne toliko na samom Samitu o zapadnom Balkanu, već na našem partijskom skupu Evropske narodne partije. Tu kada sam slušao razlike i istupe pojedinaca, pošto sam bio jedan od retkih koji su slušali sve govornike iz BiH i svih delova našeg regiona, baš sam bio zabrinut, jer sam video potpuno različita viđenja, drugačiji sadržaj suštinskih stvari o kojima su ljudi koji su dolazili iz BiH govorili. Ali za nas je strašno važno da čuvamo mir i za nas je strašno važno da gledamo kako da ekonomski sarađujemo.

Kada je u pitanju „Otvoreni Balkan“, na koji pojedinci u BiH i dalje skeptično gledaju, predsednik Srbije kaže da se pita zašto bi bilo ko, a posebno od Bošnjaka, imao bilo šta protiv te ideje.

- Mi danas radimo s Albanijom i Severnom Makedonijom na projektu da tokom 2023. godine potpuno izbrišemo granice za ljude koji prelaze preko tih granica. Imate međunarodno ustanovljene granice, dakle, međunarodno priznate zemlje, i BiH i Srbija, itd. Ali vi time olakšavate i Bošnjacima koji bi iz Pazara, Sjenice, Tutina uvek došli u BiH, ili obrnuto. Imate veliki broj Srba koji bi iz Bijeljine, Banje Luke da idu za Beograd bez granica, i obrnuto. To bi sve značilo našim ekonomijama - potcrtao je Vučić.

Godine rata

Tvrdi da će Srbija s Albanijom i Severnom Makedonijom imati potpuno otvorene granice za kamione koji će imati jedinstvene radne dozvole, što je važno za tržište Balkana.

- A što nemamo s Bosnom i Hercegovinom? Ja moram da pitam, osim činjenice da neko priča gluposti kako je to, kada nas u Srbiji napadaju, velikoalbanski projekt, a svuda drugo je to velikosrpski projekt. Ja samo molim da vi pitate, eto, pitajte ih vi šta im smeta u tom projektu i šta je velikosrpsko u tom projektu. Šta god da uradimo, da ne znam šta kažemo, uvek će biti sve velikosrpsko. Da li je to jedini argument koji neko ima? Da li neko 30 godina nakon rata ne može da razume da mi moramo da se ekonomski povezujemo i da će to naše izjednačavanje poreza, carina, podsticaja za dolazak investitora donijeti mnogo više drugim zemljama u regionu nego Srbiji - istakao je Vučić.

Ne vidim smisao odbijanja „Otvorenog Balkana“

Vučić kaže da je „Otvoreni Balkan“ prilika da svi mogu da zarađuju više.

- Ne vidim smisao odbijanja “Otvorenog Balkana”. Sve mogu da shvatim. I borbu za izbore. Borbu za glasove. Sve mogu da shvatim, ali ovo protiv “Otvorenog Balkana”, ova hajka koja se vodi, to zaista ne mogu da razumem. Još nisam čuo ni jedan jedini jasan argument protiv toga. Oni će da kažu, mi imamo Berlinski proces. I neka kažu. Imamo. Berlinski proces je ok. Ali ovo je više od Berlinskog procesa. Ovo nam otvara još bližu saradnju i šire mogućnosti i veće poverenje. I ovo mi sami pravimo. I sami odlučujemo - kazao je Vučić.

Približićemo time Sarajevo i Beograd

Vučić kaže da Srbija tokom sledeće godine završava autoput do Požege.

- Odatle možemo da radimo od Kotromana do Višegrada autoput. Odatle je samo 100 kilometara, 97-98 kilometara, zavisi koji pravac uzmete do Sarajeva. Mi time postižemo dve velike stvari. Približit ćemo time Sarajevo i Beograd da će biti na manje od tri sata, i to normalne vožnje. Ali ne samo Sarajevo i Beograd, jer ima mnogo Sarajlija koji vole Beograd i mnogo Beograđana koji vole Sarajevo. Time ćemo da uradimo još jednu stvar. Približićemo i Novi Pazar i Sarajevo. I time će naši Bošnjaci, Bošnjaci iz Srbije da se osećaju jednako blizu i Beogradu i Sarajevu i nikakvih problema neće biti. Videćete da njihova država Srbija brine o njima. Mi nemamo problem s tim. Želimo samo da budemo spojeni i da spojimo naše ekonomije. Ako počnemo da radimo, ako se okrenemo ekonomiji, onda će mnoge druge priče postati manje važne - zaključio je Aleksandar Vučić.

Kurir.rs/Dnevni avaz