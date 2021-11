OTKRIĆE KURIRA O POBUNI U SPS ZBOG PALME DIGLO PRAŠINU: Evo šta o tome kažu visoki funkcioneri socijalista

Lider socijalista ljutito negirao da u partiji ima nezadovoljne funkcionere koji se protive ovakvoj saradnji sa JS jer smatraju da im to urušava ugled i ne donosi dovoljan broj glasova

Lider socijalista Ivica Dačić burno je reagovao na otkriće Kurira o pobuni unutar Socijalističke partije Srbije (SPS) povodom koalicione saradnje s Jedinstvenom Srbijom (JS) Dragana Markovića Palme. Dačić je negirao navode da se pojedini visoki funkcioneri SPS ograđuju od JS i Markovića, jer koalicioni partner urušava ugled SPS i ne donosi dovoljan broj glasova na republičkom nivou.

- Nisam ja od juče. Imao sam sastanak rukovodstva stranke i nisam čuo to. Niko nije to rekao - branio se Dačić tokom gostovanja na Kurir TV.

Ne mešajte se

On je bio posebno besan kada mu je predočeno da je na prošlim parlamentarnim izborima koalicija SPS-JS u Jagodini osvojila svega 5.426 glasova, a da je Marković dobio čak osam poslaničkih mesta:

- A šta to vas briga? Nemojte da se mešate u moju stranku... Ako sam nezadovoljan, ja sam nezadovoljan za sebe! Nisam ovde da se vama ispovedam i pričam nešto o tome. Drago mi je da se brinete. Sad svuda čitam da smo propali. Pustite nas da propadnemo do kraja.

Dačić tvrdi i da koalicija SNS-SPS-JS nije ugrožena.

- Koliko će ko imati glasova unutar naše koalicije, to je stvar međusobnog dogovora. Nastupićemo zajedno na izborima sa SNS. Videćemo da li će to biti jedna ili dve liste - zaključio je on.

Lider JS Dragan Marković Palma poručio je za Kurir da su navodi o nezadovoljstvu pojedinih socijalista netačni.

- To je čista laž, rekao mi Ivica Dačić. Sve će biti kako treba da bude - izjavio je Marković.

Tabu tema

Ipak, naši izvori iz SPS uveravaju da će se prašina u partiji tek podići kada grupa nezadovoljnih progovori na predstojećim sastancima. Zasad niko javno ne sme da iskaže nezadovoljstvo saradnjom s Palmom. Naime, odnosi između koalicionih partnera zasad su tabu tema i za najviše funkcionere SPS koji horski odgovaraju da nezadovoljstva unutar stranke nema. Tako potpredsednik SPS Žarko Obradović uverava da nema nikakvih razmimoilaženja.

- Ne znam odakle ide ta priča, ali ona zaista nije tačna. Niti ima nezadovoljstva, niti će ih biti, jer nema apsolutno razloga za to. Mi smo najdugovečnija koalicija na političkoj sceni Srbije i naši odnosi su odlični. Nemamo nameru da to kvarimo - naglašava Obradović.

I šef poslaničke grupe SPS Đorđe Milićević negira da postoje problemi.

- Imali smo u četvrtak sastanak i to nijednog trenutka nije bilo tema. Očigledno je reč o priči koja ima cilj da pokvari odnose unutar naše koalicije, što je teško, gotovo nemoguće - poručuje on.

Na pitanje da li socijalisti imaju razloga da budu nezadovoljni onim što dobija JS, s obzirom na broj glasova na republičkom nivou, potpredsednik SPS Novica Tončev kaže:

- Nismo još o tome ni razgovarali. Mi još nemamo nikakve kvote, razgovori su u toku.

