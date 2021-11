ĐILAS DIKTIRA I LISTU ZA BEOGRAD: Lider SSP odlučuje o svemu, Jeremić i Lutovac u drugom planu!

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas obezbedio je za sebe glavnu ulogu u novom, između dva izborna ciklusa čak trećem po redu, predizbornom savezu opozicionih stranaka, pokreta i udruženja, jer će, osim nosioca zajedničke izborne liste - Marinike Tepić, on diktirati ime kandidata za gradonačelnika, a verovatno i kandidata za predsednika.

Sporazum

To predviđa koalicioni sporazum koji su usaglasili Đilas, Vuk Jeremić u ime Narodne stranke, Zoran Lutovac u ime Demokratske stranke, Pavle Grbović u ime Pokreta slobodnih građana i ostale vođe manjih stranaka, pokreta i udruženja koji zajedno izlaze na izbore na svim nivoima.

Nova.rs, portal blizak Đilasu, objavio je delove sporazuma, u kojem se navodi da se potpisnici slažu da potpredsednica SSP Marinika Tepić bude nosilac liste i da naziv liste sadrži njeno ime. U dokumentu piše i da će broj dva na izbornoj listi pripasti DS, ali samo ako to bude Lutovac. U suprotnom će iza Tepićeve biti kandidat NS, a tek onda kandidat DS.

Sporazum predviđa i nestranačke ličnosti na listi, ali da bi bilo ko bio kandidat za poslanika, prethodno je neophodan konsenzus potpisnica ovog sporazuma. Kada je reč o beogradskim izborima, Đilas i njegov SSP su dobili moć da predlože kandidata za gradonačelnika koji će biti nestranačka ličnost i bio bi na prvom mestu na zajedničkoj izbornoj listi. Osim ovoga i broj potencijalnih mandata, kako su mediji ranije pisali, nije ravnomerno raspoređen, već je i to u korist Đilasovog SSP.

Odmeravanje snaga

Politički analitičar Branko Radun ocenjuje za Kurir da je ovo još jedan dokaz da je Đilas sve vreme pokušavao, a sad i konačno uspeo da marginalizuje Jeremića.

- To mu je bio glavni cilj, jer mu je Jeremić, realno, bio jedina pretnja. Očigledno je da Jeremić nije želeo ovu koaliciju, ali u odmeravanju snaga sa Đilasom ovoga puta je pao u drugi plan. Pitanje je i po koju cenu je to Đilas uradio. On jeste sada izdominirao, ali ono nad čim danas dominira znatno je manje od onoga što je nekad bilo na tom opozicionom delu. Bojkot ih je oštetio, ali su ih oslabila i ona njihova preganjanja, nadgornjavanja i prebrojavanja - objašnjava on.

Ovaj najnoviji Đilasov savez juče je zvanično predstavljen i u njemu su, osim SSP, NS i DS, Pokret slobodnih građana, Pokret slobodne Srbije, Pokret za preokret, Građanska platforma, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara i Udruženi sindikat Sloga.

Rasulo u Narodnoj stranci Ponoš: S Jeremićem ne može da se vodi politika! Odluka potpredsednika Narodne stranke Zdravka Ponoša da okrene leđa stranačkom lideru Vuku Jeremiću još jedna je potvrda rasula u redovima narodnjaka, koje su ranije napustili i drugi visoki funkcioneri, poput Nikole Jovanovića, Borivoja Borovića i Vladimira Kovačevića. foto: Dragana Udovičić, Beta Ponoš je rekao da neće više da bude potpredsednik NS, jer već duže vreme ima nesuglasice sa vrhom partije i poručuje da neće da pravi trule kompromise. - Nivo neslaganja se akumulirao do mere da se čovek više tu ne oseća prijatno... Neću da cepam stranku nekoliko meseci pred izbore, da pravim štetu opoziciji, ali neću dozvoliti ni da oni meni prave štetu... Rekao sam mu (Jeremiću): "Zovi me ako ti treba ubacivanje uglja, a politikom ne možemo da se bavimo" - ispričao je Ponoš za N1. On je otkrio i da izbori za predsednika NS nisu ni napravljeni po statutu, pa umesto da se prijave neki kandidati i o njima glasa, predsednik je sam birao svoj tim ljudi. Govoreći o medijskim spekulacijama da bi on mogao biti predsednički kandidat opozicije, Ponoš kaže da je bio iznenađen što se Jeremić iznenadio kada se njegovo ime pojavilo u javnosti. - Pričali smo u NS o tome, zato i ne razumem to iznenađenje, ja se nisam bavio tim... Zašto bih bio začuđen tim da neki ljudi o meni dobro misle - izjavio je Ponoš.

