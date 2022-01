RAJČIĆ: Niko iz opozicije ne može da ugrozi Vučića ako se kandiduje, GLIŠIĆ: Slaba opozicija je loša i po vlast

Izbori su pred vratima, kampanja se zahuktava, a pojedine opozicione partije i dalje nisu izabrale kandidata koji će se 3. aprila boriti za ulazak u predsedništvo na Andrićevom vencu. Kada će definitivno biti poznati svi opozicioni predsednički kandidati? Da li neko od opozicionih kandidata ima šanse da dođe do drugog kruga predsedničkih izbora? I dok se čini da vlast mirno ulazi u zahuktalu izbornu kampanju, deluje da u delu opozicije bukti požar. Lider SSP Dragan Đilas predložio je Zdravka Ponoša za predsedničkog kandidata, što je u početku izazvalo negativne reakcije Narodne stranke Vuka Jeremića, koji je lobirao da kandidat ove koalicije bude Miroslav Aleksić.

Ipak, čini se da je dogovor oko Ponoša postignut, ali tesnom većinom kako kažu iz Narodne stranke. Ujedno, analitičari tvrde da je deo opozicije usmeren na beogradske izbore i da su se već pomirili sa porazom u prvom krugu na predsedničkim izborima. Kako će izbor Zdravka Ponoša uticati na odnose u koaliciji SSP-NS? Da li će se dodatno produbiti sukob u koaliciji Ujedinjenje opozicije Srbije? Da li predloženi kandidati dela opozicije koji su već istakli kandidature imaju šanse da dođu do drugog kruga? Da li će ostale opozicione stranke koje nisu istakle svoje predsedničke kandidate to i uraditi?

O tome su večeras na Kurir televiziji u emisiji Usijanje govorili Vladan Glišić, samostalni narodni poslanik i Predrag Rajić, direktor Centra za društvenu stabilnost.

- Iz svog ugla, kao narodni poslanik ne vidim da ovi kandidati mogu da ugroze pobedu Aleksandra Vučića. Ono što je meni interesantno je da ne vidim nijednom opozocionog lidera, osim Boška Obradovića, nema Vuka Jeremića, nema ni Dragana Đilasa. Verovatno su procenili da ne mogu da pobede, 9i ne samo to nego i da bi svojim kandidaturama svoje poslaničke liste povukli na dole. Ono što je meni isto simptomatično je i da Stranka slobode i pravde neće da kandiduje Dragana Đilasa, čak ni za gradonačelnika Beograda - rekao je Predrag Rajić, direktor Centra za društvenu stabilnost.

- Narodna mreža kojoj ja pripadam, koja je jedan pokret, je sad u pregovorima, pošto ćemo mi imati i lokalne izbore u Aranđelovcu, koji idu kad i parlamentarni i predsednički, tamo imamo odbornije koji su već dva mandata opozicioni, a mi imamo i neku obavezu da probamo da se izmerimo i na ovim izborima. Mada je pozicija opozicionog odbornika u lokalnoj skupštini potpuno besmislena - ne možete, maltene, ni na šta da utičete. Na nacionalnom nivou do sada smo najčešće sarađivali sa Zavetnicima, u razgovorima smo sa njima. Sve je, u suštini, turbulentno. Ima dosta koalicija koje se spomiinju u medijima. Ako imate ovakvu opoziciju, koja ne može ozbiljno da konkuriše vladajućem sistemu, onda nemate ni dobru vlast. Jer, takva opozicija mora da kritikuje i daje konstruktivna rešenja i kako stvari treba bolje da se rešavaju. Sve ovo destabilizuje naš politički sistem. Režimi misle da je dobro kad imate slabu opoziciju, međutim, država i društvo to ne vole, i na duže staze se to obije o glavu i tim režimima. Posledice će imati i ova vlast. Mnoge stvari se dešavaju i čekajući mig iz Brisela - rekao je Vladan Glišić, samostalni narodni poslanik.

Glišić je dodao da misli i nada se da će stranke suverenističke orijentacije da se organizuju za nadgledanje izbornog procesa.

- Nadam se da će se među suverenističkim strankama desiti da će se bar organizovati za nadgledanje izbornog procesa i čuvanje izbornih kutija - dodao je Glišić u Usijanju.

Predrag Rajić, direktor Centra za društvenu stabilnost, smatra da Dragan Đilas želi da se nametne kao jedina opoziciona snaga.

- Đilas je uspeo da u potpunosti ugasi politički subjekt Narodne stranke i kredibilitet Vuka Jeremića je u potpunosti urušen. Među članovima se vidi da mu je kredibilitet urušen. Đilasu je cilj da lista koju on finansira i koju on organizuje po jednom menađerskom principu on želi da bude vodeća opoziciona snaga, želi da bude vodeća opoziciona lista nakon ovih izbora, da bi u nekoj konstelacija snaga u budećem periodu bio alternativa vlasti. Đilas želi da bude lider opozicije koji guši sve ostale opozicionne snage - rekao je Predrag Rajić, direktor Centra za društvenu stabilnost.

