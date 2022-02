UKRAJINSKI AMBASADOR IZNEO TEŠKE OPTUŽBE U SKUPŠTINI SRBIJE: Ruska država dugo nije postojala u istoriji! UKRALI SU VAKCINU

Odlazeći ambasador Ukrajine Oleksandar Aleksandrovič šokirao je govorom u Skupštini Srbije! Naime, on je tokom razgovora s nekoliko poslanika iz Stalne delegacije Skupštine Srbije pri NATO, a uoči odlaska iz Srbije, izneo niz optužbi na račun Rusije i predsednika Vladimira Putina, otkriva Kurir. Na sastanku sa Aleksandrovičem bili su, pored ostalih, poslanici Dragan Šormaz i Zoran Dragišić.

Oko Moskve su Ugro-Finci

Ambasador je odmah na početku naveo nekoliko razloga rusko-ukrajinskog sukoba. Govoreći o istorijskim razlozima, izneo je tvrdnju da je ruska država nastala tek početkom 18. veka, a da je pre toga na evropskim mapama bila označena kao Moskovsko carstvo.

- Odlukom Petra Velikog, 1721. promenjeno je ime države iz Moskovska kraljevina u Rusija ili Rusko Carstvo, time je ukrao našu istoriju, našu kulturu i identitet... - rekao je diplomata.

Onda je otišao i korak dalje, pa je rekao da je teritorija današnje centralne Rusije - oko Moskve - teritorija na kojoj su istorijski živeli i žive Ugro-Finci, a istočno od Moskve - Tatari.

Kako je rekao, Rusi su potpuno drugačijeg porekla i to zvanično otkriće bi poništilo njihovu državu.

- Oni ne mogu da žive bez Ukrajine. Ukrajinci mogu bez Rusije, ali Rusi ne mogu bez Ukrajinaca. Zato bi da zauzmu Ukrajinu - rekao je ambasador.

Tvrdi da Putin najvećom geopolitičkom katastrofom 20. veka smatra raspad SSSR, koji zato želi da obnovi u bilo kom obliku, odnosno da stvori neki novi savez. Kako je naveo, taj savez koji Putin želi "može da se zove i drugačije, članice formalno mogu biti nezavisne države, ali treba da imaju vladu kao u Belorusiji, da rade sve što Moskva kaže, Putin hoće da Rusija bude velika imperija, velika sila, da on sedi direktno za stolom sa Amerikom, Kinom, Evropom i tako vlada svetom... to je megalomanično".

Janukovič pokrao sve pare i zlato

Tu je izneo i tvrdnju da Rusija nije stvorila vakcinu protiv koronavirusa, već je ukrala "astra zeneku" od Britanaca, dodajući da ono cepivo koje prave Rusi nije dobro i da se svako ko ga primi kasnije zarazi koronom.

Govorio je i o slučaju bivšeg predsednika Ukrajine Viktora Janukoviča, za kojeg je naveo da je potpuno bio pod ruskim uticajem i protiv kojeg je ustao tamošnji narod. Uporedio je ukrajinsku pobunu protiv Janukoviča s Petim oktobrom u Srbiji, te naveo da je Janukovič pobegao u Rusiju i odneo iz zemlje kamione, pare, sve rezerve zlata...

Dragan Šormaz potvrdio za Kurir

Odgovoreno mu je na deo o istoriji

foto: Printscreen YouTube

Dragan Šormaz, koji je prisustvovao ovom sastanku, potvrdio je za Kurir da je bilo reči o svim navedenim temama.

- Jeste rekao, čini mi se, sve to, ali verovatno je pitanje i koliko dobro govori srpski... - kazao je Šormaz.

Dodao je da je bila rasprava o istoriji Ukrajine između ambasadora i jednog poslanika:

- Ali to je opet stvar za istoričare. I kod nas se mnogo toga plasira što nije tačno vezano za Ukrajinu. Ona je postojala mnogo duže, iako se nije uvek isto zvala. Ukrajina je država s velikom istorijom. No, njegova je stvar šta je rekao, a mi smo govorili naše stvari. Suština je da mi podržavamo ono što je državna politika, a to je da se zalažemo za mirno rešenje i da podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. I Ukrajina nas uvek podržava po pitanju Kosova i Metohije.