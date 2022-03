PATRIOTSKI BLOK Gojković: Spremni smo da radikalizijemo protest da dokažemo da smo jedini POKS koji postoji

BEOGRAD - Predsednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS), koji je deo koalicije Patriotski blok sa pokretom Dveri, Žika Gojković izjavio je danas da je ta stranka spremna da radikalizuje protest i da, ukoliko je potrebno, istupi iz predizborne kampanje, kako bi dokazali da su oni "jedini POKS koji postoji".

Gojković je novinarima ispred Republičke izborne komisije (RIK) rekao da na taj problem nedeljama pokušavaju da ukažu medijima, Regulatornom telu za elektronske medije (REM), RIK-u i Radio-televiziji Srbije (RTS).

Naglasio je da imaju "mnoštvo papira i odgovora koji dokazuju ko je POKS", ali da od utorka imaju i odluku Upravnog suda, koja je potvrdila da "Vojislav Mihailović ne vodi POKS".

"Ja sam svestan da ljudi koji čine koaliciju NADA, od kada je POKS izašao iz nje, da ti ljudi jednostavno nemaju više nikakvu podršku u narodu i da jedino što imaju, to je laž i obmana gradjana", kazao je Gojković.

Istakao je da Vojislav Mihailović, koji predvodi grupaciju koja se predstavlja kao POKS u koaliciji NADA, može kao fizičko lice da podrži koga god želi, ali da nema pravo da to radi u ime POKS-a.

"To je čovek koji je pretrčavao iz stranke u stranku, koji nema nikakvog obraza. To je čovek koji je uvek činio zlo gde god da je bio i to radi i danas. On može da podržava NADU, ali kao fizičko lice i u ime Bunjevaca i u ime fantomske Monarhističke stranke koju su preko noći osnovali da bi obmanjivali gradjane", rekao je Gojković.

Potpredsednik POKS-a Mirko Čikiriz izjavio je danas da se u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave može pronaći podatak da je jedini zastupnik i predsednik te stranke Žika Gojković.

Prema njegovim rečima, "grupa građana" koju predvodi Vojislav Mihailović predala je dokumentaciju koja je "nepotpuna i puna falsifikata" tom Ministarstvu i da se zbog toga upravni postupak pred Ministarstvom "nikada neće rešiti u njihovu korist jer su sve uradili izvan Statuta stranke".

"Pretili su da će nam oboriti listu, pa je Republička izborna komisija (RIK) odbila njihov prigovor, pa su se žalili Upravnom sudu, pa su izgubili i na Upravnom sudu", kazao je Čikiriz.

Ocenio je da se tako nešto nije dogodilo nikada, odnosno "da se neko lažno predstavlja, i da ima opštu podršku medija", kao i da će ubuduće "lično prozivati one medije koji šire laži".

"Naši naredni koraci su da nadzornom skupštinskom odboru koji je nadležan za praćenje regularnosti izborne kampanje predamo zahtev samo sa jednom tačkom - Radite svoj posao. Takodje, isti zahtev ćemo podneti i REM-u, kao i Radio-televiziji Srbije kao javnom servisu gradjana samo sa jednim zahtevom - Objektivno informišite gradjane Srbije", kazao je Čikiriz.

Kurir.rs/Beta