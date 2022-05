DRASTIČNA PROMENA Uvek elegantna, uvek crnka, ali frizuru je promenila skroz! Ko bi rekao da ministarka ima sina od 25! (FOTO)

BEOGRAD - Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović ne odustaje od crne kose, ali je frizuru promenila skroz o čemu svedoče i najnovije fotografije na njenom Instagram nalogu.

foto: Privatna arhiva

Godinama je znate kao elegantnu crnku, kose srednje dužine, i našminkanu s merom, koja je sada rešila da promeni frizuru i dužinu kose.

foto: Privatna arhiva

Odlučila se za kratku frizuricu....

I evo kako joj stoji...

Ministarka Obradović izgleda mladoliko pa je teško poverovati da ima sina od 25 godina.

Ona je zimus u intervjuu Kuriru otkrila i poneki detalj iz privatnog i porodičnog života...

Kakav odnos imate sa partnerom, da li se osećanja menjaju? - Ja njega volim kao prvog dana. Sigurno je on menjao ponašanje i svoj način života više nego što sam to činila ja, tako da zasad nemam primedbi. Kako ste se upoznali i zaljubili? - Mi smo Kraljevčani i poznajemo se iz detinjstva, živeli smo u komšiluku. Kada neko zajedno odrasta i kada prolazi zajedno sve faze u životu, onda se i neki težak ili naporan trenutak lakše prebrodi. Ženama savetujem da za partnera traže prijatelja, a onda to da bude otac, ljubavnik i sve što je potrebno. Vaš sin ima 25 godina, koje su najvažnije vrednosti kojima ste ga naučili? - Tokom njegovog odrastanja insistirala sam na tome da nauči da ima meru. I u ponašanju, odnosu prema drugima, u ishrani, oblačenju, izgledu, pa i u učenju. Mislim da je ta mera nešto što može mnogo da pomogne u životu. Insistirala sam da bude posebno pažljiv prema ženama, prema starijima i onima koji nisu dovoljno zaštićeni.

Kako su reagovali članovi vaše porodice na vest da ste postali ministarka?

Radovali su se i suprug i sin jer je to nešto što se očekivalo posle ovoliko godina bavljenja politikom. Poslednjih nekoliko meseci smo pričali šta bi bilo ako bih ja slučajno dobila mesto u Vladi i to je više prolazilo u nekim šalama. Kada je to odlučeno, shvatili su kao neki zajednički uspeh. Pored supruga i sina ima još ljudi koji su bliski s našom porodicom i to je bila zajednička radost zbog napretka u karijeri.

Da li postoji nešto što biste kod sebe promenili?

Sebi zameram što nisam bila više posvećena privatnom životu i što imam samo jednog sina. Odlučila sam se za profesionalnu karijeru i to i u novianrstvu i u politici, hteli ili ne, dosta ograničava kada je rođenje dece u pitanju. Ipak, ako ćemo sasvim iskreno, to su sve samo moji izgovori. I još jedna stvar, žao mi je što nisam imala više vremena da kuvam, ali to ne znači da se neće promeniti. Mislim da bi žene u Srbiji trebalo više da traže da se ceni sve ono što one rade za kuću

Kurir.rs/Instagram