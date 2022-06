IZ GRADSKE U REPUBLIČKU VLAST: Goran Vesić ulazi u vladu?

Goran Vesić, aktuelni zamenik gradonačelnika Beograda, po svoj prilici više neće imati funkciju u glavnom gradu, s obzirom na to da je Predsedništvo SNS odlučilo da kandidat za čelnika prestonice bude Aleksandar Šapić, a njegova zamenica dosadašnja odbornica u dva mandata Vesna Vidović. Ako je verovati kladionicama i procenama analitičara, Vesiću se najizvesnije smeši funkcija u Nemanjinoj 11!

Bez komentara

Konkretno, Vesića, kao dosadašnjeg glavnog operativca u Beogradu i čoveka od velikog poverenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji mu je i poverio rukvođenje izbornom kampanjom SNS, kladionice svakako vide u Vladi - daju mu kvotu svega 1,50, što znači da ima velike šanse za ministarsku funkciju.

Pitanje je, međutim, koju tačno. Opet, sudeći prema procenama bukmejkera, on ima šanse za mesto premijera, ali i za ministra unutrašnjih poslova.

Vesić nije želeo da spekuliše na temu svog budućeg angažmana, a u nedavnom intervjuu za Kurir je rekao da ga „samo još za patrijarha niko nije kandidovao“, da nije lovac na funkcije, te da to da li će dobiti funkciju zavisi od toga da li je stranka zadovoljna njegovim radom.

Veoma operativan

Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, kaže da bi zaista bilo iznenađenje ako Vesić ne bi dobio neku važnu funkciju sa izvršnim ovlašćenjima, a najlogičnije je da to bude ministarsko mesto ili funkcija koja bi bila povezana s Gradom, ali u vidu rukovođenja nekim značajnijim javnim preduzećem.

- S obzirom na to da Vesić neće biti ni na jednoj od dve najvažnije funkcije u Gardu, a i na to da je u izbornoj kampanji bio i te tako prisutan kao neko ko predstavlja stranku i radi u ime stranke, verujem da će imati adekvatnu funkciju u izvršnoj vlasti. On je neko ko je veoma operativan, pa će i funkcija koju će najverovatnije dobiti biti u skladu s tim - zaključuje Klačar.

