GAJOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO KONTROVERZNOM SRPSKOM MILIJARDERU: Šolak nije zaradio prvi milion već je dobio od Soroša OVO MU BAŠ SMETA

I dok Junajted grupa gubi korisnike, ostaje bez sadržaja i beleži sve manje prihode, njen vlasnik se prethodnih meseci razmetao svojim ličnim bogatstvom kupujući fudbalske klubove u Engleskoj i zemljama regiona.

Kako je Grupa, čiji je Šolak suvlasnik, upala u dužnički problem, on je pokrenuo spor protiv države Srbije pred međunarodnom arbitražom u Vašingtonu zahtevajući isplatu od preko 500 miliona evra sa kamatama.

foto: Beta/Miloš Miškov, Shutterstock, Printscreen

U tom sporu Šolak se uzdao da će imati moćne saveznike na međunarodnoj sceni koje je godinama unazad pokušavao da pridobije tako što je borbu za svoje lične interese predstavljao kao borbu za slobodu medija i demokratiju.

Gost Kurir televizije bio je gost je Aleksandar Gajović, novinar i književnik i nekadašnji državni sekretar u ministarstvu kulture i informisanja.

foto: Kurir Televizija

- Prvo, hajde da malo razjasnimo, jer mislim da u javnosti postoji jedna mala zabuna. Dragan Šolak se isto zove šahovski velemajstor iz Novog Sada i to nije ovaj Dragan Šolak o kom mi pričamo. Da se podsetimo, Dragan Šolak svoj prvi milion nije zaradio, on je kragujevački privrednik, on nije zaradio svoj prvi milion nego ga je dobio. Dobio i to je dobio deset miliona dolara od Soroša i sa tim kapitalom on je krenuo da gradi svoju imperiju - rekao je Aleksandar Gajović, novinar i književnik i nekadašnji državni sekretar u ministarstvu kulture i informisanja.

foto: Kurir Televizija

Gajović je dodao u jutarnjem programu i to da je Telekom postao konkurencija Junajted grupi.

- Drugi podatak koji je veoma zanimljiv, a to je da je to čovek koji ne voli konkurenciju. I ne voli tržište na kome ima konkurenciju. Telekom je godinama dobrim ulaganjem i poslovanjem počeo oubiljno d qakonkuriše Junajted grupi. Telekom jeste u vlasništvu države, ali od države nije dobio ni dinar, već tržišno posluje - rekao je Gajović.

foto: Kurir Televizija

Celo gostovanje Aleksandra Gajovića na Kurir telrviziji o ovoj temi možete pogledati u VIDEU ISPOD:

12:30 ŠOLAK NIJE ZARADIO PRVI MILION VEĆ JE DOBIO OD SOROŠA: Gajović žestoko opleo po suvlasniku Junajted grupe JEDNA STVAR MU BAŠ SMETA

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

13:17 Šolak naručenim tekstovima pokušava da skine ljagu sa svog imena: Matić otkrio šta stoji iza PRANJA BIOGRAFIJE milijardera