PREDSEDNIK VUČIĆ IZ NJUJORKA: Nisam hteo da uzmem papir sa novim okvirom dijaloga! Navijači nikad nisu bili uz nas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka i govorio o svim aktuelnim temama: Generalnoj skupštini UN, krizi u Evropi, dijalogu sa Prištinom, Evroprajdu, navijačima...

Predsednik Vučić u Njujorku boravi povodom 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će govoriti u sredu. U SAD je stigao juče i odmah počeo seriju važnih sastanaka, kojih će imati više od 30.

O NAVIJAČIMA CRVENE ZVEZDE

O navodnom vređanju navijača Zvezde na utakmici sa Napretkom, Vučić je rekao:

"Nikada i nisu bili uz nas. Miloš Veliki je govorio: 'Koje sam li to tako veliko dobro učinio, pa me toliko mrziš'? To se odnosi na sve navijače".

foto: Printscreen/Pink TV

O EVROPRAJDU

"Mi smo bili izloženi, kao i danas, ataku neodgovornih grupa sa svih strana. Lica koja su napadala policajce će odgovarati, kao i ona koja su narušavala javni moral skidajući gaće. Država se našla u situaciji da će, kakvu god odluku doneli, 80 odsto ljudi će vas podržati, ali to neće reći. Dva sata se svelo na 10 minuta, koliko je trebalo policiji da ih sprovede do Tašmajdana. Dakle, nikakve šetnje tu nije bilo. Kažu, ubedio me Hil?! U šta me ubedio? Da ih policija sprovede kroz park? Pristojnost i predsednička funkcija mi ne dozvoljavaju da ih nazovem bednim lažovima, ali takvi su na političkoj sceni".

ANTONIJE JE NEPRIJATELJ SPC O raščinjenom monahu Antoniju, koji je priveden tokom Evroprajda, predsednik kaže: "On je neprijatelj Srpske crkve. On je raščinjeni monah"

"Tek kada smo završavali razgovor, Hil mi je rekao da još nije doneo odluku da li će da ide na okupljanje ispred Ustavnog suda. I to je sve što smo razgovarali na tu temu. Meni nijedan ambasador ne može da naredi ništa. Ne zato što sam ja jak, a oni slabi, a ja ih sve poštujem, ali morate da držite stav države".

"Mi smo obezbedili sigurnost. Osim policajaca, nije bilo povređenih. Policajci su naša deca, braća i očevi i niko nema pravo da ih napada, zato će da odgovaraju. U političkom smislu sada je svima jasno da moramo da se izborimo za kult pristojne Srbije".

"Hibridnim ratom pokušavaju da nam narušte tu pristojnost i da naprave haos. To nam rade i strane službe i neodgovorni političari u Srbiji".

"Ja sam zadovoljan jer smo sačuvali bezbednost. Država je pokazala sposobnost da spreči sukobe".

foto: Printscreen/Pink TV

O "NOVOM OKVIRU" DIJALOGA

Govoreći o novom okvriu sporazuma Beograda i Prištine, o kojem je pisao "Albanian post", Vučić je rekao:

"Lajčak i predstavnici Makrona i Šolca su mi doneli papir koji sam odbio da primim. Pročitao sam ga, ali ne znam da li je tačno to što je objavljeno, nisam zapamtio sve što je pisalo na te četiri strane. Dovoljno sam iskusan da ne treba da ga uzmem".

Upitan gde je sad taj papir, predsednik odgovara:

"Čeka me da ga uzmem. Ne mogu da ga uzmem, glava me boli".

"Kao što kažu Hrvati jutros, Vučić i Srbija biće izolovani. To neće biti lako, ali nije nemoguće".

"Albanci imaju ovde sindikat u policiji koji se zove Ilirija, 80 odsto stejk hausa drže Albanci", poručio je Vučić govoreći o "lobijima", pa dodao:

"Mi moramo da se borimo, ne možemo da sednemo i predamo se. Pogrešno bi bilo ipak da mi njih opsujemo, i budemo junaci 24 sata, ali posle moramo da isplaćujemo plate i penzije. Nama treba ozbiljan i racionalan stav, borimo se za svoju zemlju koliko možemo, ali i znamo u kakvoj smo poziciji".

"Ne možemo da prihvatimo da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija. Za Srbiju će biti problema i ukoliko prihvati i ukoliko ne prihvati članstvo Kosova u UN. Ako prihvatimo, nikada nećete moći da ih izbacite iz UN. Ako ne prihvatimo, bićemo izolovani. Sve ima svoje posledice".

foto: Printscreen/Pink TV

KLJUČNIH ŠEST MESECI ZA EVROPU

"Pred nama je ključnih šest meseci u kojima se pravi razlika, koja će biti sve veća u Evropi. Biće onih koji će jedva preživeti i koji neće moći da napreduju, ali i onih koji će preživeti udarce i kreti napred. Nemačka će da ode u nebesa u odnosu na sve druge. Najjači su, mogu da bacaju pare. Ja vidim šansu da se izvučemo. Ljudi neće mnogo osetiti, ja govorim o državi. Nezaposlenost nam je na najnižem nivou, 8,9 odsto. Imamo suficit od pet milijardi. Imamo i veće rashode, za 42 milijarde, zbog energetske situacije. Srećom imamo stabilne javne finansije, da je drugačije ne bismo imali nikakvu šansu da preživimo".

"Raspravu smo vodili da li da u UN govorim na engleskom ili srpskom. Doneli smo odluku da govorim na engleskom, jer je važnije ko može da nas čuje, a mnogi, kad nije na engleskom ili francuskom, sa manje pažnje slušaju. Zelenski ide oko pola 6 popodne, onda oko 6 predsednik Konga i ja. To što sam na programu neposredno posle Zelenskog je slučajnost. Govoriću o poštovanju Međunarodnog javnog prava".

NIZ VAŽNIH SASTANAKA U NJUJORKU

"Vreme je velikih tenzija".

"Imali smo nezvanične susreta sa privrednim subjektima. Sastanke danas imamo na svakih 20-30 minuta".

Predsednik Vučić je danas razgovarao sa kongresmenkom Klaudijom Teni, kopredsedavajućom srpskim kokusom u Kongresu SAD i članicom Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma.

"Sjajna žena, razgovarali smo kako da kongersmene dovedemo u Beograd. Objasnio sam joj situaciju oko KiM".

Na konstataciju da je u Njujork došao u političku ofanzivu, Vučić je rekao:

"Ja nisam ovde u političkoj ofanzivi, ja radim svoj posao, drugi su u ofanzivi. Ja samo radim ono za šta su me izabrali građani Srbije i za šta me plaćaju".

"Ovde je ceo svet, 150 ili kraljevi, ili predsednici država, ili predsednici vlada", rekao je predsednik Vučić.

Vučić je ranije najavio da će u Njujorku snažno stati u odbranu međunarodnog prava. On će se obratiti Generalnoj skupštini, gde će govoriti o principijelnim pozicijama Srbije i braniti državne i nacionalne interese.

