EDI RAMA IZAZVAO SKANDAL U SAVETU EVROPE: Delegacija Srbije zaprepašćena govorom u kojem negira DOKAZANU TRGOVINU ORGANIMA Srba!

Albanski premijer Edi Rama napravio je veliki skandal na sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, a delegacija iz Srbije je oštro reagovala na njegov pokušaj osporavanja Rezolucije o trgovini ljudskim organima Srba tokom rata na Kosovu i Metohiji.

Tokom skoro jednočasovnog govora u Savetu Evrope, premijer Albanije je tražio da se odbace optužbe za trgovinu ljudskim organima, koje su sadržane u izveštaju švajcarskog senatora Dika Martija, i neprimereno kritikovao navode iz knjige bivše glavne tužiteljke haškog tribunala Karle del Ponte o zločinima terorističke OVK.

foto: EPACHRISTOPHE KARABA, EPA

Potpredsednica Skupštine Srbije i članica naše delegacije pri Savetu Evrope Elvira Kovač kaže za Kurir da je dobila priliku da oštro reaguje na njegov govor i da nije bila jedina koja je ostala šokirana njegovim ponašanjem.

- Iskreno sam zaprepašćena. U SE sam skoro 15 godina i ovo nisam doživela. Nikada se nije desilo da neko iskaže toliko nepoštovanja prema ovoj instituciji. On je prvo pogazio procedure, jer je govor trajao umesto 55 minuta, a mogao je samo do pola sata. Umesto da govori o onome što je njegova zemlja ispunila od standarda SE, on je svoje obraćanje u potpunosti posvetio osporavanju Rezolucije 1782 Parlamentarne skupštine SE o nelegalnoj trgovini ljudskim organima. Imala sam 30 sekundi da mu se, u ime grupe Evropskih narodnih partija, obratim pitanjem i to sam iskoristila da izrazim šokiranost onim što smo svi morali da slušamo. Rekla sam i da izveštaj Martija nije bio ni srpski ni ruski, već Saveta Evrope, podržan velikom većinom ove institucije - objasnila je naša sagovornica.

Šefica srpske delegacije u PS SE Biljana Pantić Pilja takođe smatra da je Rama pokazao apsolutno nepoštovanje prema SE, što su i drugi primetili.

- Njegovo obraćanje je izazvalo veliko negodovanje u plenarnoj sali i ravno je skandalu koji se nije desio u istoriji PS SE. Srpska delegacija je ocenila ovakav govor kao skandalozan, jer nisu Srbi sami sebi vadili organe i sramotno je da na ovakav način pokušavaju da se izmene neoborive činjenice i dokazi - naglasila je Pilja.

foto: Zorana Jevtic

Javna negodovanja zbog Raminog nastupa mogla su se čuti i u Albaniji. Tako je nekadašnji predsednik Albanije Salji Beriša rekao da su njegove izjave skandalozne. On je otkrio da su najuticajniji članovi SE bojkotovali večeru koju je Rama organizovao u Strazburu nakon zasedanja.

Kurir.rs