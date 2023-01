"KURTI PRIZIVA RAT SRBIJE I NATO" Anđelković: Provocira, ne bi li se ponovila 2004. kada bismo bili primorani DA REAGUJEMO SILOM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se sinoć javnosti kako bi obelodanio plan u vezi sa Kosovom i Metohijom.

Plan za Kosovo i Metohiju je predsednik Vučiću "velika petorka" nedavno predstavila, ali i predočila da će se naša zemlja suočiti sa tri velike posledice ukoliko ne pristanemo na njega.

A koje su moguće posledice ukoliko ne prihvatimo predloženi plan, ovog jutra voditeljka Olja Lazarević pitala je goste u studiju, Zorana Anđelkovića, nekadašnjeg predsednika Privremenog Izvršnog veća Kosova i Metohije i dr Stevicu Deđanskog, predsednika Centra za razvoj međunarodne saradnje.

Početak razgovora baziran je na dešavanjima na KIM i napadom albanske policije "ROSU" na srpske civile, kao i sve prethodne napade koji su oslikali kraj meseca decembra 2022.godine i početak nove 2023. godine.

Anđelković je napravio paralelu između Kurtija i Zelenskog, i pokušaje Kurtija da Srbiju prokaže kao malu Rusiju.

- Kurtiju je bio potreban jedan incident da bi došlo do sukoba, gde bi se Srbi pobunili, a Srbija morala da interveniše i zaštiti svoj narod. Njemu je u stvari potrebna 2004. godina, on bi voleo da se to dogodi, jer zna da bi u slučaju tog scenarija Srbija reagovala. To bi onda bio sukob sa NATO jedinicama, a on bi dobio sve ono što želi - rekao je, naglasivši da sve liči na tu 2004. godinu.

- Na osnovu jednog izmišljenog incidenta, utapanja ona dva dečaka, oni su tada podigli tu ratnu atmosferu. Nema tu ništa spontano, to je organizovana akcija etničkog čišćenja. Imali smo ovo pucanje, ali i još težu situaciju gde se radilo o deci i verskom prazniku. To je teroristički akt - naglasio je Anđelković poslednje, misleći na situaciju u Štrpcu kada je pripadnik albanske specijalne jedinice u civilu, na Badnji dan pucao u dva maloletna dečaka.

A da li Srbija ima manevarski prostor nakon prethodno navedenih diplomatskih "intervencija" Zapada, Deđanski je rekao da se naš, već uzak diplomatski prostor, dodatno suzio.

- Sve je uži i uži prostor. Govorim od početka 2012. godine, kada se pitanje Kosova i Metohije vraća. Mi sami radeći na tome da sačuvamo zemlju, sužavamo prostor u pregovorima sa Zapadnim zemljama, koje su priznale "Kosovo", zato je taj manevarski prostor slab. Jako važna stvar je što nismo naseli, poslednjih 10 godina, ni na jednu jedinu provokaciju Prištine - rekao je i dao primer srpske tolerancije.

- Pokazujemo civilizacijsku razliku! Kod nas, kada se samo jedan grafit napiše, koji indirektno vređa nacionalnu manjinu i nacionalna osećanja manjine, svi reaguju! A tamo pucaju na Srbe, na decu, i ne smeju da kažu da su pucali na srpsku decu! Ili si čovek, ili nisi - rekao je Deđanski.

- Da bi došlo do razgovora, mora da dođe do smirivanja tenzija. - dodao je.

