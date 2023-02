MINISTAR GORAN VESIĆ: VUK JEREMIĆ OBRUKAO SRBIJU VIŠE NEGO IKO! I on sada priča o korupciji

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je sinoć da niko kao nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić nije obrukao Srbiju, jer je dokazano da je učestvovao u međunarodnoj korupciji, a pritom je, zahvaljujući glupom pitanju Međunarodnom sudu pravde, zapečatio samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.

- Ovde se olako koristi reč izdaja, mnogi sebi dozvoljavaju da nekoga optužuju za izdaju. Ja neću da koristim reč izdaja, ali ću koristiti reč glupost, a najveća državna glupost desila se 22. jula 2010. kada je Međunarodni sud pravde, na zahtev tadašnje Vlade Srbije, na predlog tadašljeg ministra Vuka Jeremića, udario pečat na samoproglašenu kosovsku nezavisnost - rekao je Vesić tokom rasprave u parlamentu.

On je upitao kako drugačije okarakterisati čoveka koji podnese tužbu Međunarodnom sudu pravde, veću od 14 sudija, od kojih je 10 iz zemalja koje su priznale tzv. Kosovo.

- To je najveća državna glupost. A, za to je Jeremić dobio naslovnu stranu, u albanskim medijima, na srpskom, što je možda jedini put da su pisali na srpskom - "Hvala, Vuče". I zaslužio je, niko više nije uradio da se potvrdi njihov samoproglašen čin. To je glupost - kazao je Vesić.

foto: Nemanja Nikolić

On je ukazao da se olako koristi i reč korupcija u parlamentu, a da je upravo Jeremić onaj za koga je dokazano da je učestvovao u međunarodnoj korupciji.

- Skinuo sam poziv sa sajta američkog Kongresa, Jeremiću, da dođe na svedočenje, a pozivaju se na suđenje Patriku Hou, iz “Čajna enerdži”, koji je osuđen na tri godine zatvora, zbog korupcije. I, nisu to uradile sudije za koje tvrdite da su pod političkim uticajem. Možda i jesu, ali sigurno ne ove vlade - rekao je Vesić.

Zato je sada, kaže Vesić, predsednik Odbora za nadzor i odgovornost pri američkom Kongresu, Džejms Komer uputio poziv Jeremiću, da se javi da svedoči u novim korupcijama u kojima je, dodaje, očigledno učestvovao.

- O korupciji priča čovek koji je obrukao Srbiju, koristio mesto predsedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Niko nikada sa tog mesta nije bio umešan u svetsku korpciju, osim Vuka Jeremića, koji je sedeo ovde i glasao za budžet vlade Aleksandra Vučića, samo da bi dobio podršku za kandidaturu u UN. Sve se kod njega svodi na interes. O korupciji pričaju ljudi iz stranke čoveka za koga je dokazano da je učestvovao u korupciji - rekao je Vesić.

Dodao je da postoje i pojedini poslanici u parlamentu koji su osuđeni za korupciju, dok pojedinima mandat služi da se sakriju do suda.

- Niko nikada kao Jeremić nije napravio više štete kada je u pitanju KiM. Nemam pravo da kažem da je to izdaja, ali je glupost nad glupostima, da gluplje ne može da bude - rekao je Vesić.

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić izneo je optužbe na račun ministra Vesića, rekavši mu da je pravda spora, ali dostižna.

Vesić mu je uzvratio da je upravo Jeremić možda i najbolji dokaz za to.

- Najbolji dokaz koga je stigla sve vi, jer se ne odazivate sudu, a najviše Jeremić, kome je stigao poziv da obrazlaže kriminalne afere u američkom Kongresu. Ja sam za vreme dok je Vaš lider bio sve i svja u državi, propatio i više sam bio pod istragama razkičitih organa. Pokušali ste sve i niste uspeli. A, kada to budete rekli van parlamenta, ja ću Vas tužiti, iako bežite od suda - rekao je Vesić Aleksiću.

(Kurir.rs)