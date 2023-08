Gošća Svetislava Basare u emisiji Crveni karton na Kurir televiziji bila je sociološkinja Vesna Pešić, koja je, između ostalog, govorila i o aktuelnoj poziciji Srbije, ali i ratnim dešavanjima 90-ih.

KNIN SE VIŠE NE SME BRANITI Vesna Pešić kod Basare: Milošević je izbeglice mobilisao za Erdut, a ostalima hteo na naseli Kosovo

- Od početka je taj srpski faktor kad je nestajala Jugoslavija postajao uznemirujući na Balkanu. Sad gledam da su išli u Prijedor, gde je poginulo nekoliko dece tokom gađanja kolone iz Oluje. Ali u tom Prijedoru je ubijeno 3.146 ljudi, od čega 102 dece. koja se uopšte ne pominju. Je l' možemo samo da nekome kažemo "izvini" i onda će možda i taj drugi isto da kaže. Ali mi to nismo u stanju da uradimo. U kakvu to Evropu ideš kad si ti i dalje u ratnom stanju. A opozicija uopšte tako ne razmišlja. Znači imaš da rešavaš to Kosovo i tu Bosnu. Zašto se Oluja s Porfirijem i tim strašnim popovima određuje u Prijedoru, u tom gradu zločincu, a ne u Srbiji? Onda Dodik koji se malo malo otcepljuje, ne priznaje američke sankcije - rekla je Vesna Pešić.

foto: Printscreen/RTS

Prisetila se i ratnih dešavanja na prostoru bivše SFRJ tokom 90-ih godina prošlog veka.

- Mi smo i dalje taj faktor koji smo bili od početka. Kad pričaju o Hrvatskoj, oni su napravili Oluju i očistili Knin. Kad je bio Bljesak, ja sam odmah otišla u Pakrac preko Mađarske da vidim šta se desilo. Onda se desila Oluja, bila je jedna dobra emisija u kojoj su rekli da su neposredno pre samih dešavanja na telefonu Milošević i generaln Radić, kad mu je naredio da se Knin više ne brani. Onda, moja Nena koja je došla na traktoru, moja mama je bila stara, živela je kod mene 10 godina. Ona mi je pričala da su ti Srbi ušli i kazali: "uzmite sve što možete, najnužnije, sedajte na traktore i idite prema Srbiji" - istakla je Vesna Pešić.

foto: EPA/ Koča Sulejmanović

Kako je rekla, Slobodan Milošević je imao nimalo lepe planove za raseljene Srbe iz Hrvatske.

- Onda Milošević je te izbegle Srbe, njih 20 odsto mobilisao u Erdut. Šta je on hteo? On ih je usmeravao prema Kosovu da proveri krvnu sliku Kosova. To naši ljudi ništa ne znaju. Oni ne znaju da smo pre toga držali zapadnu teritoriju, istočni deo Hrvatske, Knin i Liku. Mi smo to na tri teritorije podelili. Sećam se lista koji je pravio intervju sa mnom i pitali me šta će biti s Republikom Srpskom Krajinom. Rekla sam da kako god neko voli ili ne, to neće da opstane. Hrvatska je uzela nekoliko godina, došli su američki generali, obučili ih i kad su stasali, oslobodili su svoju teritoriju. E sad, što su te pijane budale pobile te starce koji nsu hteli da idu, jesu pobili. Za to je suđeno Gotovini. Niko ne zna da smo mi pravili ta tri dela na hrvatskoj teritoriji. Možda se neke starije generacije sećaju, ali mlađi ne znaju ništa, nisu se ni rodili. Taj koji se rodio 2000. ima sad 23, čega se on seća i šta on zna - rekla je Vesna Pešić.

