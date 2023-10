NAGRADA UMESTO KAZNE: Zapad iskoristio Banjsku da abolira Kurtija, pokušavaju da mu PODGINU REJTING!

Nakon sukoba u Banjskoj na KiM, kada je stradalo troje Srba i jedan kosovski policajac, iz EU i SAD su zapretili Beogradu dok, s druge strane, Prištinu po svemu sudeći nagrađuju i to viznom liberalizacijom.

Sagovornici Kurira podsećaju da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti do nedavno, naročito tokom zasedanja Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, bio označen kao glavni krivac za napetu situaciju na KiM, a da se posle događaja u Banjskoj više ni reč kritike na njegov račun ne može čuti, te da, naprotiv pokušavaju da ga aboliraju od svega, a da oslabe poziciju Beograda.

Kako je saopštila nemačka ambasada u Prištini, nosioci kosovskih pasoša od 1. januara 2024. moći će da putuju u šengensku zonu bez viza za kratkoročne boravke, a bezvizni režim jedino neće važiti za Španiju, jer ta zemlja ne priznaje kosovske pasoše.

Nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković ukazao je da sve ovo što se događa, kako prema Beogradu tako i prema Prištini, ima tri osnovna cilja.

foto: Kurir televizija

- Prvi je da se podigne rejting kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju s obzirom na to da su predstvnici EU u Briselu rekli da je on kriv za neuspeh dijaloga, što Amerikancima ne odgovara i oni zato sada prave celu ovu paradu kako bi mu povratili ugled. Drugi cilj im je da pokušaju da danfuju ono što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao na Generalnoj skupštini UN jer ih je to žestoko udarilo i zabolelo, pre svega činejnica da je ukazao da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a ne i Srbije. I treće, sa ovakvom bukom pokušavaju što više da odlože moguću vanrednu sednicu SB UN kako bi se napravila jedna vremenska distanca između onoga što je Vučić rekao i onoga što će doći na SB. To su osnovni pravci ovog kompletnog ponašanja - smatra Branković.

I bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ukazuje za Kurir da je zapadu trenutno Kurti najubojitije sredstvo, pa da ne iznenađuje podrška koju dobija.

foto: Kurir

- Ovo je samo dovršavanje onoga što su započeli kada su sa Nemačkom na čelu odlučili da eliminišu postojanje bivše Jugoslavije i rasparčaju je na šest delova, ali se na tome nisu zaustavili jer su nastavili da rasparčavaju i Srbiju, pa kada to nisu mogli milom, poslužili su se silom i nasilno izdvojili našu južnu pokrajinu i ignorisali da je stavljena pod starateljstvo UN do konačnog statusa. Onda su stali pred činjenicom da im sve to ne vredi ako nemaju saglasnost Srbije, koja kao matična zemlja ima pravo veta da se deo njene teritorije nasilno izdvoji, pa je sada treba slomiti. Pošto su upotrebili već silu, moraju da posegnu za svim drugim političkim i manipulativnim sredstvima kako bi nam smanjili kapacitete i naterali nas da "progutamo žabu" i priznamo gubitak Kosova. To je jedini cilj a sve drugo su samo sredstva koja se koriste do ostvarenja tog cilja - naveo je Jovanović.

Skandaozna izjava nemačkog ministra Kosovo je žrtva genocida od strane Srbije Nemački ministar poljoprivrede Džem Ozdemir priprema se za posetu ovdašnjem regionu, u okviru koje će obići Moldaviju, Severnu Makedoniju i Kosovo. Najavljujući svoj dolazak osvrnuo se na dešavanja u južnoj srpskoj pokrajini i Banjskoj na severu KiM. On je tako između ostalog pomenuo "žrtve genocida od strane Srbije", ukazivao na navodne veze vlasti u Beogradu sa događajima u Banjskoj, a poredio je i Kosovo i Krim. On je upitao i "da li je Kosovo, koje je ponovo pod ogromnim pritiskom Srbije, bilo žrtva genocida koji je došao iz Srbije, od strane čudnih trupa koje dolaze sa severa i, naravno, nemaju nikakve veze sa predsednikom Srbije".

I. Žigić/