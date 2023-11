"KRUG DVOJKE JE UVEK INTERESANTAN, BEOGRAD IM JE GLAVNI CILJ" Gajić isparcelisao predizbornu scenu u Srbiji na TRI KOLONE

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević istakao je u vezi sa tvrdnjama o "izbornim krađama", da izborni zakoni, pored stalnog sastava biračkog odbora, svim učesnicima garantuju pravo da na svakom biračkom mestu imaju po dva svoja predstavnika, odnosno člana i zamenika člana, kao i da je to ukupno više od 200.000 ljudi.

Predstavnici liste “Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane” Ana Brnabić i Marko Kešelj, isitiču da je država pokazala brigu o mladima svojim delima kroz programe koji omogućavaju lakše školovanje i zaposlenje.

foto: Zavetnici

Narodna stranka predala je Gradskoj izbornoj komisiji listu kandidata "Siguran izbor. Ozbiljni ljudi" za izbore za Skupštinu Beograda.

Kandidat Socijalističke partije Srbije za gradonačelnika Beograda, advokat Toma Fila, govorio je na predizbornom skupu u Obrenovcu. Okupljenim građanima obećao je nastavak politike ulaganja u dinamičan razvoj Obrenovca.

Srpska koalicija NADA koju čini Novi DSS i POКS predlaže čitav niz mera za rasterećenje saobraćaja u Beogradu, među kojima je i korišćenje žutih traka za vozila sa tri i više putnika.

Gost jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji koji je analizirao predizbornu kampanju je Aleksandar M. Gajić, Centar za društvenu stabilnost.

01:32 UVEK ĆE BITI NEŠTO ŠTO NE ODGOVARA, OPOZICIJI JE TO FOKUS Gajić nema dilemu: Stranke bih podelio u OVE tri kolone!

- Stranke bih podelio u tri kolone, prva je svakako vladajuća koalicija koja je dosad imala priliku da pokaže šta je uradila u prethodnom periodu, kako to izgleda, koji su im planovi za razvoj Srbije... To je sasvim očekivano, to je plan da prikažu stranke koje su trenutno na čelu. Druga kolona jeste opozicija koja ima konstruktivni prilaz po pitanju kako da sruši vladajuću stranku. Tu se mogu nazirati određeni predlozi koji se odnose na komunalni pristup i imaju želju da dođu na vlast. I naravno, treća kolona su omanje stranke koje su tu sa svojim određenim programima, zastupaju prava i interese sopstvenih naroda na prostoru Republike Srbije. Trude se da na tih i interesantan način prikupe pažnju građana.

Potom se osvrnuo na drugu kolonu, pa je odgonetnuo zbog čega su fokusirani na Beograd:

- Krug dvojke je uvek interesantan, Beograd je glavni i najveći grad u Srbiji, celokupan proces kampanje je usmeren na glavni grad. Pretpostavljam da su zastupljeni u drugim gradovima, gde se održavaju lokalni izbori, ali svaka politička opcija ima tu vrstu štandova, tribina, okupljanja... Tamo se lako iznose komunalni problemi. U kakvom god društvu da živimo, lako ćemo naći nešto što nam ne odgovara, oni su toga svesni i upravo gađaju taj fokus, s tim što je uvek taj momenat korupcije interesantan. Pogotovo kod nas, koji još nismo doživeli potpunu transformaciju kapitalističkog društva.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:52 PREDIZBORNA KAMPANJA! Dušan Radosavljević i Uglješa Mrdić o dešavanjima u opoziciji: Oni nemaju program