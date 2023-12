U NEDELJU 6,5 MILIONA BIRAČA ODLUČUJE KAKO ĆE IZGLEDATI SKUPŠTINA SRBIJE! Sve o pravilima na biralištu tokom 13 sati glasanja!

Odluka o sastavu novog republičkog parlamenta biće doneta tokom 13 sati, koliko u nedelju traje izborni dan. Birališta se otvaraju u 7.00, a zatvaraju u 20.00 časova.

Cela Srbija, odnosno oko 6,5 miliona građana sa pravom glasa, bira kako će izgledati Skupština Srbije. Uz to, birači u Vojvodini glasaće i za pokrajinski parlament, Beograđani će birati i novu gradsku vlast, a građani u još 65 opština i gradova odlučivaće o novim lokalnim vlastima u svojoj sredini.

Posle 43 dana predizborne kampanje, u četvrtak tačno u ponoć počela je izborna tišina, koja traje do zatvaranja birališta, dakle do 20 časova u nedelju.

Tokom ovog perioda zabranjeno je u medijima i na javnim skupovima objavljivanje procene rezultata izbora, javno predstavljanje kandidata na izborima i njihovih izbornih programa, kao i pozivanje birača da glasaju ili ne glasaju za određene izborne liste i kandidate. Takođe, na biračkom mestu i na 50 metara od njega nije dozvoljeno isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.

U nastavku podsećamo na detaljnu procuduru i pravila pre, tokom i nakon glasanja.

KAKO SE GLASA

Dolazak na biralište:

Procedura:

PRAVILA

Važeći i nevažeći listići

VJT je u saopštenju podsetio da je za krivično delo protiv izbornih prava, a između ostalih i krivično delo sprečavanje održavanja glasanja, propisano da će se kazniti zatvorom do tri godine onaj ko silom, pretnjom ili na drugi protivpravni način spreči održavanje glasanja na biračkom mestu, odnosno da će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine onaj ko ometa glasanje izazivanjem nereda na biračkom mestu, usled čega glasanje bude prekinuto.

Zakonom o izboru narodnih poslanika. Novčane kazne, u rasponu od 10.000 do 600.000 dinara, odnose se na televiziju, radio, štampane medije, ali i na internet portale koju su registrovani kao mediji, dok kampanja na društvenim mrežama nije regulisana zakonom. Više tužilaštvo u Beogradu upozorilo je da će odmah reagovati na svaki pokušaj ometanja građana da ostvare svoje biračko pravo i procesuirati učinioce krivičnih dela, zbog čega će na dan izbora dežurati veći broj javnih tužilaca.

Srbi s Kosova u nedelju će glasati na parlamentarnim izborima u Srbiji, i to u četiri opštine - u Kuršumliji, Vranju, Raški i Tutinu. Kosovske vlasti ni ovog puta nisu dozvolile da oni iskoriste svoje biračko pravo na teritoriji Kosova i Metohije, baš kao što je bio slučaj i u aprilu prošle godine na parlamentarnim i predsedničkim izborima. U biračkom spisku RIK 2022. bilo je upisano 93.527 birača s pravom glasa s KiM, a na birališta je tada izašlo 19.654, odnosno 21 odsto.

RIK je za glasanje van Srbije odredio 81 biračko mesto u 35 država. Ukupno 32.216 državljana Srbije koji su se prijavili za glasanje na parlemantarnim izborima u inostranstvu moći će da iskoristi to svoje pravo.

Ko može da glasa van biračkog mesta

Od kuće ili s pomagačem

Oni koji iz zdravstvenih razloga ili usled invaliditeta ne mogu lično da prisustvuju biračkom mestu imaju pravo na alternativne načine glasanja kod kuće. Međutim, da bi ostvarili to pravo, potrebno je da obaveste birački odbor najkasnije do 11 časova na dan izbora. Ovo obaveštenje može se dostaviti ili pre samog izbornog dana ili direktno kontaktiranjem s biračkim odborom do navedenog vremena. Oni koji pak dođu na glasanje, a zbog nepismenosti ili invaliditeta ne mogu sami da popune glasački listić imaju pravo da na biračko mesto povedu pomagača koji će umesto njih popuniti glasački listić.