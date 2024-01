"MILOŠEVIĆ NIJE PREDAT, NEGO PRODAT" Toma Fila otkrio: Jedan čovek mi je rekao u Ruskom domu koliko su para podelili za taj posao

Advokat Toma Fila rekao je da ima saznanja da je bivši predsednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević prodat za sumu između 15 i 30 miliona dolara, a da nije predat Haškom tribunalu.

Fila je u emisiji Crveni karton na Kurir TV autoru i voditelju Svetislavu Basari rekao da nema dokaze za svoja saznanja, pa da zbog toga ne može da otkriva imena ljudi koji su taj novac, navodno, podelili.

- Meni su za Slobodana Miloševića ispričali raznorazne stvari. Koliko je dobijeno, za koliko su ga prodali. Jer su ga definitivno prodali. Nije predat, nego je prodat. Ali ja jedan deo koji mi je Rus rekao, u ovom Ruskom domu, rekao je da mi je 15 ili 30 miliona dolara, zaboravio sam, koji su podelili. E sad ko je to podelio i da li je tako bilo, ja to ne mogu da kažem. Napali su me i Bane Ivković i Čedomir Jovanović, zašto ti ne kažeš ko je. Pa kako da kažem, kad ne mogu da dokažem?

- Inače, znaš, samo nemaš dokaze - upitao ga je Basara.

- Da, da, znam, naravno da znam, ali ne mogu da dokažem. Ako bih ispričao, oni bi me tužili za klevetu i izgubio bih - priznao je Fila.

