VUČIĆ SUMIRAO REZULTATE POSETE UJEDINJENIM NACIJAMA: Trinaest zemalja izrazilo zabrinutost, bilo je važno da se čuje naš glas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumira utiske nakon sastanka sa generalnim sekretarom UN u Njujorku.

O glavnim temama razgovora sa generalnim sekretarom Guteresom Vučić kaže:

- Odneli smo pripremljene papire i dokumenta vezane za ukidanje dinara i to smo isporučili u pisanoj formi. Razgovarali smo o svim problemima na KiM i u regionu.On dobro poznaje situaciju - kaže Vučić.

Ukazao je da su razgovarali o geopolitičkim prilikama, o sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti, kao i o značaju Ujedinjenih nacija.

- Ono što moram da kažem, čini mi se da svuda, u svakom razgovoru koji imate, pa čak i sa generalnim sekretarom UN, na kraju uvek kao tema se pojave američki izbori. Dakle, šta god pričali, o čemu god pričali, jer danas imate kao najveći sukob rusko-ukrajinski, ukoliko dođe do promena u Americi, očekuju svi da tu dođe do deeskalacije. Ali onda očekuju da bude eskalacija na drugom delu gde je upravo došlo do deeskalacije, to je između Kineza i Amerikanaca, objasnio je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Naveo je da je bilo reči o tome kakav uticaj to može da ima u svetu, ali i u Evropi.

Naglašava da je naše bilo da kažemo šta mislimo o situaciji na Kosovu i Metohiji, da kažemo koliko je za nas važna i Generalna skupština i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

- Jedan dobar, vrlo dobar razgovor i važno je da uvek održavamo taj kontakt i pokazujemo značaj UN i zbog poštovanja povelje, a i zbog poštovanja Rezolucije 1244, rekao je Vučić.

Komentarišući izjavu američke ambasadorke na jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti UN da svi problemi treba da se rešavaju u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije, Vučić kaže da je ona formalno u pravu.

- Zato što je doneta odluka 2010. godine u vreme kad su neki neodgovorni ljudi o tome donosili odluke u našoj zemlji da se izvučimo iz UN i da sve prebacimo na EU. Pritom neću da kažem da im je bilo lako, mogu da zamislim kakav je pritisak bio. Sve to razumem, da budem sasvim fer. Nemam ja šta njoj da zamerim po tom pitanju. Nemam šta da je zamerim inače na celom govoru imajući vidu američku poziciju, poručio je Vučić.

Dodao je i da je do nekog trenutka dok je govorila bio iznenađen koliko je to bilo pozitivno za Srbiju.

- E onda je naravno morao da se napravi potpuni balans, pa da se govori o Banjskoj mnogo duže nego o svemu drugom. Ali i to je sve razumljivo, to je sve ono što očekujemo od Amerikanaca i što jeste američka politika, naglasio je Vučić.

Ukazao je da je urađena prva analiza sednice, a kasnije će detaljno analizirati svaku izgovorenu reč.

- Trinaest zemalja je izrazilo zabrinutost, čak i 14 i 15, doduše minimalno, tek da se ne bi u svemu razlikovali od svojih zapadnih kolega, to su Britanci i Švajcarci, ali su oni bili pre svega oštro protiv nas i u potpunosti podržavaju Kurtija na jedan ili drugi način, direktan ili indirektan. A ovi drugi bogami svi su na različite načine u manjoj ili većoj meri govorili o pogrešnosti poteza sa dinarom, što je za nas od velikog značaja, jer to dovodi u opasnost opstanak našeg naroda i mislim da je to bilo važno, dodao je Vučić.

Ukazao je da se naša delegacija pripremila za kratko vreme koliko je to bilo moguće, ali da nije zadovoljen kako smo uradili pripreme u zemljama odakle su dolazile članice Saveta bezbednosti.

- Tu ćemo morati da radimo još više, ubedljivije, da se borimo za svako slovo, za svaku reč. Naravno, velika podrška je dolazila od Kineza, Rusa, Alžira. Predstavnik Ekvadora je bio veoma korektan, jer je on rekao pozdravljam predsednika Vučića i ništa više nije rekao, a oni su u prevodu sa španskog na engleski rekli i premijera Kosova Aljbina Kurtija, iako on to uopšte nije rekao. I onda je on tražio čak ispravku i izvinjenje sekretarijata UN zbog takve greške. Tu ste mogli da vidite i po tome kako su se kome obraćali, ko šta misli o državnosti Kosova, tako da je i to bio važan lakmus papir za nas, poručio je Vučić.

Navodi da je smo mogli da vidimo da su predstavnici prištinskog režima u nekoliko stvari uhvaćeni u direktnoj laži.

- Uz uvrede Vučić diktator, ovakav, onakav, to slušam i od ovih naših, sve sam to naučio, ali je dobro da se Kurti kao naš državljanin, kao građanin Srbije, uključuje u unutrašnji politički život, stao je na stranu nekih političkih faktora u našoj zemlji, ali je dobro da brine o političkom životu svoje zemlje, svoje Srbije. Ja to ne radim, mene ne zanima tamo, znam samo imamo guvernere za taj sektor, za tu provinciju i tako dalje, privremene institucije, ali da se baš mešamo u sve to, stvarno to ne radim. A ovo što oni rade, to pokazuje da su veoma zainteresovani za napredak svoje zemlje Srbije i to je dobro, dodao je Vučić.

Naveo je da je, kako kaže, pomalo šaljivo govorio, ali da to “pokazuje koliko oni izgube kompas u svojoj mržnji, u svom ad personam pristupu, zato što ne mogu da slome, oni misle jednog čoveka, oni ne mogu da slome inače slobodarski duh jedne zemlje“.

- Dakle, kada ga uhvatite za ono gde kažu da nosite u vrećama te pare, dinare nosite u vrećama koje dajete za kriminalne aktivnosti, da oni time sprečavaju šverc novca, da oni time sprečavaju pranje novca i tako dalje, a onda im kažete, izvinite, ali te pare u vrećama, u kombijima i automobilima prenosi autorizovana kompanija koja je iz Velike Britanije 'Henderson' sa kojom imamo mi ugovor. Dakle, ništa nelegalno ti ljudi nisu radili. Onda ljudi mogu da shvate o kakvim lažima je reč, naveo je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Amerika insistira na tome da treba razmotriti odluku o ukidanju dinara, ali zapravo poziva na odlaganje te odluke, ali ne i na suspenziju. Vučić naglašava da je naš manevarski prostor po tom pitanju mali.

- Prvo što se Amerike tiče i što se zapadnih sila tiče, one sve kažu da oni imaju pravo. Zašto? Pa zato što oni kažu to je suverena država. Pa ako je to suverena država, ako je to nezavisna država, a što nas pitate bilo šta? A kako imate pravo da ukidate dinar kad ste napisali tamo da smo mi ti koji finansiramo, vi ste to napisali, ne samo mi, vi ste napisali da imamo pravo da finansiramo preko Zajednice srpskih opština zdravstvo, školstvo, ekonomski razvoj, lokalni razvoj, ne znam šta još. Pa ako je to tako, čime ćemo da finansiramo? Funtama? Dolarima? Čime, upitao je Vučić.

- Naravno, oni žele uvek da kažu ovo je naše čedo, mi smo ga rodili, mi ga odgajamo, ponekad ćemo da ga povučemo za uvo, govorimo o Kosovu, ali sve drugo, mi ćemo da budemo na njihovoj strani. I to se neće promeniti, poručio je Vučić.

Pomenuo je i predstavnike opozicije koji su, kako je naglasio, išli da traže sankcije protiv svoje zemlje.

- Hvale se time što su neki rekli da se traži u rezoluciji ukidanje fondova za Srbiju. Kurti po ceo dan priča ne samo na svojim televizijama o tome što oni traže, već priča i ovde u Savetu bezbednosti. Jeste primetili dve stvari koje pričaju? Jedno je rezolucija Evropskog parlamenta, a drugo je iz 2010. godine mišljenje Međunarodnog suda pravde. I svaki put isto. Ali dobro, to je nešto na šta se morate naviknuti, morate prihvatiti i tu vrstu borbe u kojoj ćete da imate sve one koji su za nezavisno Kosovo upregnute i sve one koji bi njima da služe ne bi li se dočepali vlasti u jednu snažnu, moćnu zapregu i naravno nas koji pokušavamo tome da se suprotstavimo i da sačuvamo našu ponositu i dostojanstvenu zemlju. Hoćemo li uspeti, videćemo. Sinoć, nije bilo bezuspešno, zaključio je Vučić.

Bonus video:

00:58 Aleksandar Vučić: Imali smo sastanke važne za ceo region